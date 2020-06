Pippo Baudo “l’Ho Inventato Io” compie 84 anni

Pippo Baudo compie oggi 84 anni.

Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, Baudo è un monumento della Televisione Italiana.

“L’ho inventato io” la sua frase più celebre, divenuta uno slogan che lo identifica, e lui in realtà ne ha scoperto di talenti: Heather Parisi, Lorella Cuccarini, Beppe Grillo, Tullio Solenghi, Barbara D’Urso, Michelle Hunziker e tantissimi cantanti lanciati nei suoi 13 festival di Sanremo.

Ha debuttato alla conduzione televisiva agli inizi degli anni Sessanta. I primi successi del ‘Pippo nazionale’ sono arrivati dopo una intensa gavetta: “Mi sono innamorato dello spettacolo a 7 anni, ho cominciato con qualche spettacolo e da ventenne facevo cabaret con Giuseppe Fava, il giornalista che poi fu ucciso dalla mafia”. E la mafia lo voleva uccidere con un attentato dinamitardo alla sua casa nel 1991, per essersi scagliato contro la mafia durante una commemorazione del giudice Chinnici.

Prima del debutto nazionale si interessa dunque a vari generi di spettacolo e, nonostante consegua la laurea in legge, non eserciterà mai alcuna professione forense. La sera prima della seduta di laurea – come ha lui stesso più volte raccontato in televisione – presenta a Chiaramonte Gulfi il concorso di bellezza “Miss Sicilia”, ripartendo all’alba dopo aver ottenuto un passaggio su un camioncino – sdraiato in mezzo a frutta e verdura – e arrivando quindi a Catania appena in tempo per conseguire la laurea in giurisprudenza.

Pippo Baudo è stato in Tv con ‘Settevoci’, ‘Mille Lire al mese’ ‘Fantastico’, ‘Canzonissima’, ‘Domenica In’, le “serate d’onore” da Montecatini Terme, i tanti game show condotti su Rai1, Rai3 e le centinaia di domeniche pomeriggio dell’ammiraglia del servizio pubblico che portano la sua firma. Baudo ha attraversato nei suoi programmi i temi difficili della storia contemporanea e della cultura, dando spazio a libri, spettacoli teatrali, film d’autore, e conducendo interviste a scrittori, registi, attori (come Moravia, la Fallaci, Arbasino, Montanelli).

Parallelamente all’attività televisiva ha anche partecipato a diversi film e fiction – principalmente nei panni di se stesso – e ha scritto alcuni brani musicali, sfruttati soprattutto in ambito televisivo e cinematografico.

Da buon Siciliano, è sempre stato presente nella sua terra e per la sua terra, ha presentato anche su Antenna Sicilia, per diversi anni il Festival della nuova canzone siciliana e I siculissimi, insieme a Tuccio Musumeci. E’ stato direttore artistico e Presidente del Teatro Stabile di Catania.

Conduce inoltre nel 1982 la kermesse musicale estiva Vota la voce in onda su Canale 5, mentre dalla primavera 1983 all’anno successivo conduce per due edizioni su Rete 4 il gioco a premi Un milione al secondo. Nel gennaio 1988 decide di risolvere il contratto in esclusiva che aveva in essere con Fininvest, pagando una cospicua penale: cedette infatti a Silvio Berlusconi un palazzo nel centro di Roma, sede attuale di Medusa Film e del TG5.

Pippo Baudo ha condotto anche trasmissioni radiofoniche.

Nel 2004, dopo 18 anni di matrimonio si separa dalla moglie Katia Ricciarelli.

L’anno scorso su RaiUno una grande festa per i 60anni di televisione di Baudo, replicata ieri sera: ospiti grandi nomi come Fiorello, Al Bano e Romina Power, Jovanotti, Giorgia, Giancarlo Magalli, Gigi D’Alessio, Lorella Cuccarini, Anna Tatangelo, Laura Pausini e tanti altri nomi della Tv, del Teatro e della musica, “inventati da Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo”.

Buon Compleanno, Auguri Pippo Baudo!