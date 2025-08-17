Pippo Baudo, l’avvocato di Militello in Val di Catania che vuole fare la TV









La carriera di Pippo Baudo, deceduto ieri a Roma all’età di 89 anni, è costellata di episodi leggendari, momenti surreali e aneddoti che sono diventati parte della storia della televisione italiana. Dietro il successo del “Super Pippo” si nascondono storie incredibili che raccontano non solo un uomo di spettacolo eccezionale, ma anche l’Italia che cambiava attraverso il piccolo schermo.

La carriera televisiva di Baudo iniziò quasi per caso nel 1966. La Rai aveva programmato una puntata de Le avventure di Rin Tin Tin, ma la pellicola non arrivò in tempo. Per riempire il palinsesto, si optò per il pilot del nuovo programma: fu un successo. Da un disguido nacque Settevoci, il programma che lo lanciò verso la gloria televisiva.

Questo aneddoto rappresenta perfettamente la filosofia baudesca: saper trasformare gli imprevisti in opportunità. Quel giorno del febbraio 1966, quando la bobina di Rin Tin Tin non arrivò negli studi Rai, nessuno immaginava che stesse per nascere una delle più grandi carriere della televisione italiana.

Era nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936. Simbolo della tv italiana, ha condotto tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica in. Una carriera lunghissima da protagonista, premiata con l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il massimo riconoscimento, che il Presidente Sergio Mattarella gli ha consegnato al Quirinale il 22 settembre 2021.

Il giorno che Giuseppe Raimondo Vittorio (presto detto per brevità “Pippo”) venne alla luce, l’Italia era da poco impegnata nella guerra d’Etiopia. La radio funzionava da poco.

La futura Rai si chiama ancora Eiar e la televisione, che presto sarebbe diventata il giardino di quel bimbo ancora in fasce, allora non era stata -ahimé- ancora inventata.

Suo padre, Giovanni, solido penalista proveniente da un’antica famiglia di dottori in legge di Lentini, ora residente a Militello e principe del foro di Catania, aveva già individuato per quel pargolo ancora urlante un destino nelle aule giudiziarie.

La strada del giovane Giuseppe Raimondo Vittorio era dunque segnata: a scuola col grembiulino, poi alle medie del paese, il Liceo Classico a Catania e infine la laurea in Giurisprudenza, alla prestigiosa università di Catania, la più antica della Sicilia.

Ma Pippo è Pippo, e noi che lo abbiamo visto imperare per decenni su tutti i teleschermi d’Italia, dovremmo saperlo bene. Non è tipo facile da piegare, nemmeno quando è in gioco il blasone di famiglia. La sua fuga dal destino già scritto per lui comincia a piccoli passi, quando è ancora ragazzo. Debutta in teatro, ma non troppo lontano dai desideri paterni: il teatro “Tempio” nel quale debutta recitando prose e liriche e suonando il pianoforte, è proprietà di un amico di famiglia, il Cavalier Salvatore Tempi (che battezza il suo teatro in assonanza quasi perfetta al suo patronimico).

Ma la scena, lo spettacolo, e supponiamo anche le giovani attrici e ballerine che sgomitano per trovare un posto sulla scena, sono una sirena troppo forte per essere ignorata. E Pippo, mentre prosegue gli studi di Giurisprudenza che lo affascinano sempre meno, viene sempre più risucchiato nel vortice dello show business. Insieme al compagno di studi Tuccio Musumeci si avvicina a quella che sarà la sua professione definitiva. Formano un duo nel quale Musumeci è il comico e Pippo Baudo la spalla e, non occorre dirlo, il presentatore.

In questa formazione appena nata ma già matura, che caratterizzerà tutta la sua carriera, Baudo riesce persino a debuttare in televisione, nel 1956, in uno spettacolo di Luciano Rispoli.

Il padre è sempre più perplesso, ma il giovane Pippo si preoccupa di non contrariarlo, proseguendo, seppur senza troppo interesse, i suoi studi. Esame dopo esame, ma anche spettacolo dopo spettacolo, si avvicina alla laurea. Ma più il giorno si avvicina più le due carriere appaiono inconciliabili.

E’ il 1957, un anno dopo la sua prima fugace apparizione televisiva: La famiglia prepara ricevimenti e festeggiamenti. Pippo nel frattempo prepara la serata finale di Miss Sicilia, che è stato chiamato a condurre a Erice, esattamente all’altro capo dell’Isola. E decisamente agli antipodi dell’austera aula universitaria che lo attende per consegnargli il diploma. E’ tuttora un viaggio di un certo rilievo, 324 Km. 4 ore abbondanti di macchina, secondo l’ultimo fixing dei navigatori computerizzati. Nella Sicilia di allora si tratta di una traversata infinita, praticamente impossibile, specialmente per uno studente ancora non automunito. Ma Pippo decide di non decidere. Sarà a Erice la sera, in mezzo alle sue affascinanti (per quanto castigatissime) Miss e il giorno dopo a Catania a discutere la sua tesi.

Esaurito il suo primo e più importante dovere, Pippo finalmente punta su Catania. A piedi. Con l’ottimismo che a Baudo non è mai mancato, oltre a una fiducia nei suoi mezzi che vorremmo avere tutti, il giovane presentatore quasi laureato estrae il pollice. Non è la classica procace autostoppista degli spot. Eppure riesce lo stesso a smuovere il senso di empatia, o forse di pietà, di un conducente di camioncino che trasporta frutta e verdura dalla Sicilia Occidentale, attraverso le montagne centrali, fino alla seconda capitale isolana, dove il Nostro ha il suo appuntamento. Passata la nottata sdraiato tra casse di frutta e di ortaggi, Pippo giunge a Catania, giusto in tempo per la sua seconda e meno importante cerimonia.

Il padre per quel giorno può evitarsi un travaso di bile. La mamma è certamente convinta che le sue preghiere siano state l’elemento risolutivo. Pippo sale a prendere la sua pergamena. E la mette in quel cassetto in cui, da allora, non è uscita più.

Lo storico provino in RAI, Baudo, 24enne laureato in legge, si reca a Roma dopo avere siglato un patto d’onore col padre avvocato: tre mesi di tempo per provare la via della televisione. Se non ce l’avesse fatta in quei 90 giorni lo attendeva lo studio legale del padre. La toga, però, Pippo non l’avrebbe mai messa.

Dopo il debutto con “Guida agli emigranti” seguito poi da “Telecruciverba” e tanti altri programmi “minori”, la svolta avviene domenica 6 febbraio 1966, quando la RAI manda in onda la puntata pilota di “Settevoci”, inizialmente bocciata dai vertici dell’azienda.

“Settevoci” fu un successo clamoroso e inatteso, che continuò per le domeniche successive e negli anni seguenti e che favorì l’affermarsi di questo spilungone siciliano.







