Pippo Baudo, il suo rapporto con la Sicilia | Con orgoglio ha sempre rivendicato le sue origini









Pippo Baudo ha portato la Sicilia con sé in ogni stagione della sua carriera. Figlio di una famiglia modesta, laureato in giurisprudenza a Catania, scelse presto la strada dello spettacolo, trasferendosi a Roma. Eppure, anche nel periodo di massimo successo a Milano e nella Capitale, non recise mai il cordone con la sua terra. “La nostra terra ha vissuto tante vicissitudini ma ha una bellezza infinita e unica al mondo… il bello vincerà”, disse in un’intervista, rivelando il senso di responsabilità e orgoglio che accompagnava il suo essere siciliano.

Il rapporto con Militello Val di Catania è stato costante. Il paese gli ha dedicato una via del centro storico, e lui stesso ne parlava come di un “simbolo autentico della Sicilia di un tempo”. Per Baudo la sicilianità non era un’etichetta, ma un modo di vivere, fatto di calore, ospitalità e radici profonde. Anche nei suoi programmi, dai varietà alle serate speciali, ha portato spesso in scena luoghi e tradizioni dell’isola. Memorabili furono, negli anni ’90, le trasmissioni dal Teatro Antico di Taormina e da piazza IX Aprile, vetrine che portarono in prima serata Rai la bellezza siciliana.

Un capitolo importante fu il suo impegno con Antenna Sicilia, emittente privata nata nel 1979 a Catania, di cui fu socio e direttore artistico. Qui lanciò programmi legati alla cultura e alla musica popolare, come il Festival della nuova canzone siciliana, recuperando repertori in dialetto e valorizzando giovani artisti locali. Un segno concreto della sua volontà di restituire qualcosa alla sua terra.

Anche sul fronte dei talenti, Baudo è stato un vero ponte tra Sicilia e Italia. Il suo fiuto da scopritore ha portato alla ribalta artisti destinati a segnare lo spettacolo. Fra i siciliani, due nomi spiccano: Rosario Fiorello, che Baudo volle in Rai nei primi anni ’90, e Nino Frassica, il messinese lanciato con “Quelli della notte” e poi ospite fisso di Domenica In. Entrambi hanno riconosciuto in lui un “padre televisivo”.

Oltre a Nino Frassica e Rosario Fiorello, Baudo coltivava rapporti profondi con altri protagonisti della scena artistica siciliana: Tuccio Musumeci, suo compagno di palcoscenico fin dai tempi del liceo, con il quale ha mantenuto una collaborazione comica solida e duratura; Pippo Pattavina, attore simbolo della commedia siciliana, partner nei varietà di Antenna Sicilia come Questo piccolo grande amore e nel Festival della nuova canzone siciliana;

La sicilianità di Baudo passava anche dal linguaggio e dal tono: voce calda, ironia gentile, capacità di mediare con saggezza. Persino nella vita privata scelse la Sicilia come cornice: il matrimonio con Katia Ricciarelli nel 1986 fu celebrato nella sua Militello, in una cerimonia che divenne un evento collettivo. E fino agli ultimi anni, Baudo seguiva con passione le vicende del Calcio Catania, confessando: “Non ho mai smesso di amare il Catania”. Il legame tra Baudo e la sua isola è dunque indissolubile. Pippo è la Sicilia perché ne ha incarnato orgoglio, resilienza e creatività; la Sicilia è Pippo Baudo perché in lui ha trovato una voce nazionale, capace di portare quell’identità negli schermi di tutta Italia.

Nei suoi racconti emergono ricordi legati all’infanzia spensierata, ai giochi all’aperto, all’oratorio del suo paese, ai profumi unici della sua terra. La Sicilia per lui rappresenta un patrimonio di bellezza, cultura e storia, con luoghi come Taormina, Catania, Siracusa, Ragusa, Palermo e molti altri che consigliava caldamente a chi non ha mai visitato l’isola.

Con orgoglio ha sempre rivendicato la propria origine siciliana, rifiutando qualunque snobismo verso la propria terra. “Sono siciliano” è una frase che ripete con fierezza, sottolineando il senso di appartenenza profondo e l’amore eterno per Militello, il paese natale dove possiede ancora casa e dove ritrova un contatto continuo con le sue radici familiari e culturali.

Baudo non è stato solamente un conduttore televisivo di successo, ma un simbolo di cultura e passione siciliana. Tale legame lo si ritrova anche nel suo impegno culturale e artistico, con la presidenza e la direzione artistica del Teatro Stabile di Catania.

Con la sua morte, avvenuta all’età di 89 anni, la Sicilia ha perso un figlio illustre che ha saputo portare la cultura, la passione e il calore della sua terra nelle case di tutta Italia. La sua figura rimarrà per sempre un legame forte e indissolubile tra la Sicilia e la televisione italiana, un’eredità preziosa che testimonia quanto quella terra sia stata parte integrante della sua vita e carriera.

Stamane, lunedì 18 agosto, la camera ardente aperta al pubblico presso il Teatro delle Vittorie a Roma. Gli orari di apertura saranno i seguenti:

Lunedì 18 agosto dalle ore 10 alle ore 20;

Martedì 19 agosto dalle ore 9 alle ore 12.

Poi l’ultimo viaggio verso la sua terra, i funerali saranno celebrati in Sicilia mercoledì 20 agosto. La cerimonia funebre a Militello in Val di Catania, presso il Santuario Madonna della Stella alle ore 16. L’ultimo saluto è anche un ritorno alle radici.







