Pippo Baudo ha compiuto 86 anni

Oggi, 7 giugno è il compleanno di Pippo Baudo: compie oggi 86 anni.

Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, Baudo è un monumento della Televisione Italiana.

Ha debuttato alla conduzione televisiva agli inizi degli anni Sessanta.

La sera prima della seduta di laurea – come ha lui stesso più volte raccontato in televisione – presenta a Chiaramonte Gulfi il concorso di bellezza “Miss Sicilia”, ripartendo all’alba dopo aver ottenuto un passaggio su un camioncino – sdraiato in mezzo a frutta e verdura – e arrivando quindi a Catania appena in tempo per conseguire la laurea in giurisprudenza.

Da buon Siciliano, è sempre stato presente nella sua terra e per la sua terra, ha presentato anche su Antenna Sicilia, per diversi anni il Festival della nuova canzone siciliana e I siculissimi, insieme a Tuccio Musumeci. E’ stato direttore artistico e Presidente del Teatro Stabile di Catania.

Pippo Baudo ha condotto anche trasmissioni radiofoniche.

Buon Compleanno, Auguri Pippo Baudo!