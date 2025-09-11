Pippo Baudo, aperto il testamento: milioni di euro e proprietà in Lazio e Sicilia divisi ai figli e a Dina Minna









E’ stata divisa in tre parti quasi uguali l’eredità di Pippo Baudo, il noto presentatore deceduto lo scorso 16 agosto in una clinica di Roma, all’età di 89 anni.

Il suo testamento è stato aperto nello studio del notaio Renato Carraffa, a Bracciano (Roma), alla presenza di Alessandro e Tiziana, i due figli di Baudo nati da due diverse relazioni, e di Dina Minna, l’assistente che per 36 anni è sempre stata a fianco di Baudo.

Baudo aveva un vasto terreno a Fiano Romano, 10 terreni a Noto, sei a Siracusa e cinque case a Roma, una zona Prati e le altre in centro. A Mascalucia (Catania) Baudo era invece socio di due aziende attive “nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali”. Alla lettura delle ultime volontà del conduttore erano presenti anche i suoi avvocati.

Ma otre alle proprietà, nel Lazio e in Sicilia, ci sarebbero almeno dieci milioni di euro, compensi accumulati dal conduttore per le sue conduzioni di Sanremo e dei tanti altri programmi, oltre che da compensi ottenuti da contratti pubblicitari.

I figli

Alessandro Baudo, nato nel 1962 dalla relazione con Mirella Adinolfi e riconosciuto nel 2000, e Tiziana, nata nel 1970 dal matrimonio con Angela Lippi, sono i due figli di Pippo Baudo. La spartizione li vede condividere l’eredità con la donna che più di chiunque altro era stata al fianco del conduttore per 35 anni, Dina Minna.

Dina Minna, la segretaria storica

Dina Minna, 54 anni, aveva conosciuto Baudo giovanissima negli Anni Ottanta. Da allora è sempre rimasta al suo fianco: organizzava gli impegni professionali, gestiva i rapporti con i collaboratori, filtrava le telefonate e, negli ultimi tempi, si occupava anche delle cure mediche quotidiane.

“Ho perso un padre”, ha detto più volte dopo la morte di Baudo. Non solo assistente, ma parte integrante della famiglia Baudo, tanto da accogliere insieme a Tiziana amici e fan durante la camera ardente e il funerale. “Un angelo custode”, “insostituibile”, “sempre presente”, sono i giudizi dati dagli amici e dai conoscenti di Pippo Baudo sulla segretaria Dina Minna.

Parlando con la stampa, l’ex moglie Katia Ricciarelli ha recentemente svelato alcuni dettagli sul rapporto fra Pippo Baudo e Dina Minna: “Una volta mi disse di averle intestato due appartamenti di Roma. Io rimasi colpita e gli chiesi come mai. Mi rispose: ‘È buona e mi sta vicino’. Questo le fa capire tutto”, raccontò all’intervistatore.







