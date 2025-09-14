Pippo Baudo, a Verissimo Katia Ricciarelli ricorda l’ex marito: “Voglio rendergli giustizia”









Katia Ricciarelli ospite oggi, domenica 14 settembre, a Verissimo su Canale 5 ha ricordato Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto. La Ricciarelli, sua ex moglie, ha raccontato il dolore vissuto legato alla sua morte e alla storia d’amore che li ha uniti per 18 anni.

«Dopo Pippo più nessun altro. Ero convitissima che lui sarebbe stato l’ultimo uomo della mia vita. Avevo 39 anni e lui 49, volevo invecchiare e fare musica insieme. Io non ho saputo della morte di Pippo da chi di dovere, non l’ho saputo da nessuno, ma certi messaggi di condoglianze che mi arrivavano sul telefonino e ho pensato fosse uno scherzo. Noi eravamo separati e divorziati però lui per me c’era sempre. Il fatto che fosse vivo mi dava sicurezza e penso anche per lui sia stato così. Non parlavo con Pippo Baudo da tantissimi anni perché non c’era un filo diretto, tutto filtrato da una segretaria che avrebbe dovuto avvisarmi e dirmi che era morto. L’avrei voluto sapere subito, e non dai media. Pippo era da un mese in ospedale e io non lo sapevo. Stava morendo e non me lo hanno detto. Quando sono andata alla camera mortuaria ho visto una persona, la segretaria, eravamo in lacrime e lei continuava a dire “39 anni”. L’ho trovato inappropriato, era comunque la segretaria. Pippo è stato isolato dal mondo. Tutti dicono la stessa cosa. C’è una ragione se lo dicono tutti», queste le parole di Katia Ricciarelli.

Katia Ricciarelli parla di un isolamento forzato: «Non so se Pippo volesse stare da solo, ma non credo che lui volesse mettere da parte tutti. È stato isolato. Quando era Pippo tutti lo chiamavano, ma quando si è allontanato dalla tv non c’era nessuno. Ha sofferto l’allontanamento dalla conduzione. Pippo era pazzo per la televisione, è stata la mia più grande rivale! Meritava di morire circondato dalle persone che lo amano, non imprigionato. Voglio rendergli giustizia», così ha concluso, l’ex moglie di Baudo.







