Pane e pallone: ecco una scorpacciata di tutti i record all time del calcio

Era il 26 ottobre del 1863, quando in Inghilterra veniva fondata la FA, ossia la Football Association, e in quel giorno nacque lo sport più conosciuto al mondo, che oggi può contare almeno 4 miliardi di fans: praticamente metà della popolazione mondiale.

Ecco una grande scorpacciata di statistiche e scommesse sportive tra record all time e imprese memorabili, per tutti gli appassionati che non possono fare a meno di mangiare pane e pallone tutti i giorni.

Supercarlo il Re d’Europa alla conquista del mondo

Cominciamo con un antipasto, parlando del più grande allenatore italiano di tutti i tempi: Carlo Ancelotti. Sono due le ragioni statistiche per cui è stato incoronato Re d’Europa, primo perché è l’unico che ha vinto 5 volte la Champions League, secondo perché è ancora l’unico che ha vinto almeno una volta il campionato di Serie A, Premier, Ligue 1, Liga Spagnola e Bundesliga. Adesso che allena il Brasile, può concentrarsi sulla Coppa del Mondo.

Top player di Serie A per presenze e vittorie record

Al secondo posto per numero di presenze in Serie A c’è Paolo Maldini con 647 match disputati, mentre al numero 1 primeggia Gigi Buffon a quota 657 gare nella massima categoria del calcio in Italia. Ma il Campione del Mondo 2006 ha fissato anche un altro record, infatti, Buffon è anche il calciatore più vincente con 10 scudetti nel palmarès.

Cambiano le statistiche per quanto riguarda i gol e questa è una vera e propria scorpacciata di calcio puro. Al primo posto c’è Silvio Piola con 274 reti, segue Totti a quota 250 gol, unico bomber a segnare così tanto con una sola squadra.

I migliori bomber di tutti i tempi

Sono 3 i bomber attuali ancora in carriera presenti nella top 6 della classifica marcatori all time. Al sesto posto c’è Robert Lewandowski con 739 gol, che insegue Pelé a quota 757 reti. Il quarto posto è di Romario con 760 reti, terzo Bican con 820 marcature. La top 2 non poteva che essere dominata da Messi e CR7, la Pulce Atomica con oltre 920 gol, mentre l’asso portoghese con oltre 970 reti.

Massimiliano Allegri contro Antonio Conte

Siamo davanti ai migliori allenatori di Serie A, con Massimiliano Allegri a quota 6 scudetti e il 54% delle vittorie nella sua carriera da allenatore, e Antonio Conte a quota 5 scudetto e oltre il 58% dei match vinti. La sfida tra i due è sempre aperta e Conte, può vantare anche il record di 3 scudetti vinti con tre club differenti.

La top 3 dell’albo d’oro di Champions

Al primo posto nell’albo d’oro di Champions c’è il Real Madrid con 15 edizioni vinte, che può vantare anche un filotto di 5 trionfi dal 1956 al 1960 e un altro filotto di vittorie dal 2016 al 2018 con Zidane. Tre sono le finali perse.

Il secondo posto è del Milan con 7 vittorie della Champions e 4 finali perse, mentre al terzo posto ci sono Bayern Monaco e Liverpool a quota 7 coppe dalle grandi orecchie.

I migliori bomber di Champions e gli allenatori più vincenti dopo Ancelotti

Dopo Ancelotti ci sono altri allenatori pluricampioni in Champions e sono Zidane, Paisley e Guardiola: tutti a quota 3 titoli. Per quanto riguarda i migliori bomber all time al primo posto c’è Cristiano Ronaldo con 141 gol, segue Messi con 129 reti, mentre il terzo posto è di Robert Lewandowski con 105 gol.

La migliore media realizzativa è quella di Haaland, che nei primi 53 match ha segnato 54 gol, mentre il miglior bomber italiano della competizione è Superpippo Inzaghi, alla 13esima posizione della classifica all time con 50 reti in 85 match.