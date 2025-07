Palermo – Rissa, aggredito anche l’assessore Fabrizio Ferrandelli

L’assessore comunale di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, è stato aggredito durante una rissa.

Da quanto si apprende, l’assessore all’Emergenza abitativa del comune di Palermo ha subito un’aggressione dopo essere intervenuto per aiutare un titolare di un bar in difficoltà. Ferrandelli si trovava in via Alloro a Palermo quando ha visto che l’uomo era accerchiato da sei persone di origine straniera; questi stavano picchiando il titolare del bar, Ferrandelli sarebbe intervenuto per difendere la vittima e sarebbe stato a sua volta picchiato.

“A nome mio e dell’intera Giunta comunale, esprimo ferma condanna nei confronti di quel gruppo di vigliacchi che ha scatenato la rissa all’esterno di un bar di via Alloro. Al titolare dell’esercizio e all’assessore Fabrizio Ferrandelli, entrambi rimasti coinvolti, ho personalmente, una volta raggiunto il posto, rivolto la mia vicinanza e solidarietà e auspico che le indagini riescano a individuare in tempi brevi i responsabili di questo gesto che non può ammettere giustificazioni”. Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.









Anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha condannato il grave episodio di violenza. “Esprimo a Ferrandelli, così come al titolare dell’esercizio commerciale interessato – dice Schifani – la mia più sincera vicinanza e solidarietà personale e istituzionale. Quanto accaduto è sintomo di un clima di crescente intolleranza e aggressività che non può e non deve trovare spazio nella nostra città. Le istituzioni, tutte, hanno il dovere di reagire con determinazione, assicurando il pieno sostegno alle forze dell’ordine affinché i responsabili siano rapidamente identificati. La Sicilia non può essere ostaggio della violenza”.