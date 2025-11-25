Opposizioni Ars: “Depositata la mozione di sfiducia a Schifani”









Sarà votata martedì 2 dicembre la mozione di sfiducia a Schifani. La discussione a sala d’Ercole partirà alle 14.

Le opposizioni avranno tre ore di tempo per argomentare le ragioni del “no a un governo – dicono i rappresentanti dei gruppi di opposizione all’Ars Antonio De Luca (M5S), Michele Catanzaro (Pd) e Ismaele La Vardera (Controcorrente) – travolto dagli scandali, che fa acqua da tutte le parti e che ha cacciato la Sicilia in un vicolo cieco”.

