Opportunità per giovani cantanti e cantautori: da una idea di Eternha Holding il progetto “Identità Artista”









Il prossimo ottobre si terrà a Roma un evento di tre giorni rivolto ad artisti di tutta Italia, dai 15 ai 35 anni, un'occasione unica per chi vuole arricchirsi professionalmente e umanamente. Non solo lezioni di tecnica di canto, ma anche di presenza scenica, cura dell'immagine, comunicazione; verrano trattati argomenti relativi all'industria discografica, e allo splendido mondo di radio e tv.

Identità Artista, propone non solo incontri formativi ma anche audizioni live del proprio brano, esercizi pratici, e la possibilità di vincere la produzione di un brano e un videoclip ufficiale per due artisti.

Preziosa infatti sarà la presenza di:

Jacopo Carlini, pianista-tastierista, dal curriculum straordinario, che ha calcato palchi importanti e collaborato con svariati artisti tra cui: Cocciante, Alex Britti, Anastacia, Giorgia ed Utlimo;

I fondatori dello studio di registrazione e scuola di canto di Roma “I Music Room” che elargiranno il premio finale: Ivana Pellicano e Matteo Carlini. Lei laureata in canto lirico presso il conservatorio di Reggio Calabria. Finalista Premio Mia Martini e ospite su Radio Rai 2 nel programma “citofonare Cuccarini” di Lorella Cuccarini, appassionata di Disco music, R&B, Funk, Jazz funk, Swing, Rhytm & Blues, Gospel, Chill out. Lui bassista e produttore musicale, vanta collaborazioni artistiche con diverse voci italiane come Gianni Morandi, Francesca Michielin, Ditonellapiaga, Brunori Sas, Big Mama, Cristicchi e molti altri.

“Eterna holding”, come hub creativo e operativo, attiva in tutta Italia, è da diversi anni, al fianco di artisti, professionisti, maestranze ed aziende, offrendo servizi su misura per chi vuole costruire un’identità solida e una presenza riconoscibile nel mondo dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento.

Per l’occasione, la produzione, ha scelto come relatori, alcuni tra i professionisti più affermati del settore e da sempre vicini ai giovani talenti.

Tra le illustre presenze, infatti, vi sarà il dott. Umberto Labozzetta, promoter di grandi artisti italiani come Elisa, i Negramaro, Mario Venuti e Jack Savoretti; già discografico per la Universal e la Sony: ha lavorato per molti anni a Radio Deejay, occupandosi di relazioni esterne, comunicazione e rapporti con la stampa. Attualmente, ricopre il ruolo di Direttore Marketing di Casa Sanremo: l’area dell’ospitalità del Festival della Canzone italiana; tra gli altri svariati incarichi, ricopre anche il ruolo di Direttore della Comunicazione di Airplay Control e del Future Vintage Festival.

Dal 2007, è docente dei Master in Comunicazione Musicale e Fareradio all’Università Cattolica di Milano. Di recente è altresì consulente editoriale di Rai Radio 2 affiancando il direttore Giovanni Alibrandi.

Graditissima la presenza di Julian Borghesan, volto noto in radio, ed autore televisivo. Per quattro anni su Rai Radio2 ha curato gli speciali musicali e ha seguito un’edizione della Hit Parade Estate. Dal 2010 è diventato anche una delle voci di Radio1. Ha lavorato per eventi noti come il Festival di Sanremo e di Castrocaro, per Ciak si Canta, X Factor, Miss Italia oltre che per Rai Movie; attualmente conduce , con Giulia Nannini, il palinsesto serale “Sogni di gloria” dedicato ai giovani, su Radio Rai 2.

La masterclass si terrà in una location esclusiva della capitale , il 17-18-19 ottobre p.v., e verrà comunicata in seguito, agli aderenti: si opterà per uno spazio prestigioso, perfettamente in linea con il livello dell’iniziativa.

Per chi vuole trasformare il proprio talento in carriera questa è una bella ed interessante opportunità!

È chissà da questo evento, Eterna, potrà riservare, ai migliori talenti, altre opportunità ed esperienze, in spettacoli rinomati nel contesto nazionale con la quale già collabora!

L’invito quindi è rivolto a tutti i giovani artisti italiani, sperando che la nostra Sicilia, abbia tante adesioni!

Dario Di Martino








