Nuovi ingressi in Forza Italia: a Santa Croce Camerina e Scicli, Minardo: “FI è punto di riferimento serio e affidabile”









L’on Nino Minardo ieri ha accolto in Forza Italia i consiglieri comunali di Santa Croce Camerina Piero Mandarà e Gaetano Riva. A Scicli, confermate le “voci di corridoio”, passano a Forza Italia l’assessore Enzo Giannone e il consigliere Giuseppe Arrabito.

“Lavoriamo insieme, per una provincia di Ragusa sempre più forte – commenta Minardo -. Si rafforza la presenza di Forza Italia come punto di riferimento per l’area moderata e civica del territorio. Con il nuovo gruppo consiliare a Santa Croce Camerina, in accordo con il segretario provinciale di Forza Italia Giancarlo Cugnata, il partito cresce nel ragusano, assieme agli ingressi di Giannone e Arrabito a Scicli.

La nostra piattaforma politica continua ad attrarre amministratori locali che vedono in Forza Italia un punto di riferimento serio e affidabile per dare risposte concrete alle comunità. La crescita del partito in provincia di Ragusa è il frutto di un lavoro costante, radicato nella tradizione popolare e moderata, e di un impegno quotidiano a fianco dei territori”, conclude Nino Minardo.







