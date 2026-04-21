Noto – Recuperato il corpo del 14enne danese | Jack era disperso in mare da quattro giorni









E’ stato ritrovato il corpo del 14enne danese Jack, il giovane turista scomparso venerdì scorso nelle acque del Lido di Noto, nel Siracusano.

Poco prima delle ore 16 di oggi i sommozzatori dei vigili del fuoco venuti da Reggio Calabria, supportati dal nucleo nautico VVF di Siracusa, hanno trovato il suo corpo adagiato sul fondo a 10-15 metri dalla riva, lungo la costa di Eloro. Il corpo è stato recuperato e consegnato alle autorità.

Jack era scomparso mentre faceva il bagno con un’amica coetanea, travolta anche lei dalle onde ma riuscita a salvarsi. La famiglia era in vacanza in Sicilia quando, in pochi istanti, tutto si è trasformato in un dramma.

Da venerdì le ricerche avevano mobilitato elicotteri, sommozzatori, mezzi navali, droni dei Volontari Città di Noto e tutte le forze dell’ordine, coordinate dalla Guardia Costiera.

Purtroppo oggi, ogni speranza si è spenta.

Il cordoglio del Comune di Noto

Il Comune di Noto esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane Jack, ritrovato senza vita nel nostro mare dopo giorni di ricerche incessanti. In questo momento di grande dolore, l’Amministrazione Comunale e l’intera città si stringono con sincera partecipazione attorno alla sua famiglia, colpita da una perdita così drammatica.

Il Comune di Noto ha rivolto inoltre un sentito ringraziamento “a tutte le donne e agli uomini impegnati senza sosta nelle operazioni di ricerca: le forze dell’ordine, la Guardia Costiera, la Marina Militare e i volontari della Protezione Civile AVCN del Comune di Noto, che hanno operato con dedizione, professionalità e alto senso del dovere”.







