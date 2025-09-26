Musica Italiana in lutto: è morto Christian

È morto all’età di 82 anni, Christian, il cantante di Cara e di Notte Serena.

Quella di Christian è stata una delle voci più amate negli anni Ottanta, nel periodo del suo maggior successo fu definita la risposta italiana a Julio Iglesias.

L’Artista era Siciliano, nato a Palermo l’8 settembre 1943, Christian poteva vantare una carriera pluridecennale e milioni di dischi venduti. Rimane una voce simbolo della musica italiana.

Christian, pseudonimo di Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi era nato a Boccadifalco (frazione di Palermo), inizia a giocare a calcio fino alla categoria De Martino del Palermo, nel ruolo di terzino, senza esordire. In seguito ceduto al Mantova, interrompe prematuramente la sua carriera calcistica a causa di un’aritmia cardiaca.









Fin da giovane si dilettava a cantare per passione insieme alla sorella, con la quale ben presto decide di fare coppia ed esibirsi in piccoli locali notturni della Sicilia e di Milano, dove il padre, poliziotto, si era trasferito con la famiglia per lavoro. Inizia nel capoluogo lombardo a fare alcuni provini canori, poi partecipa al concorso Voci Nuove di Milano, durante il quale incontra il noto autore televisivo e paroliere Leo Chiosso, autore tra l’altro di molti testi per Mina, Fred Buscaglione, Johnny Dorelli etc., il quale gli affida un pezzo già scritto per Mina, e la cui vittoria gli regala il suo primo contratto discografico. Sceglie come pseudonimo Christian, da un’idea di Mina.

Nel 1970 con il brano Firmamento vince il Festivalbar nella Sezione dei giovani (denominata Serie Verde), evento che gli consente di entrare a pieno titolo nel mondo dello spettacolo e della musica.







