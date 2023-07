Modica – Uno short film celebra la “Vita di Sicilia” in occasione dei 70 anni di Bibite Polara

Sono passati 70 anni da quando Peppino Polara avviava, in una piccola bottega a Modica Alta, la primissima produzione di quella che in poco tempo diventò la rinomata gassosa Polara, da bere da sola o in abbinamento al vino, come spesso facevano i nostri nonni secondo una ricetta custodita gelosamente.

70 anni dopo, la storia di Bibite Polara, storia di tradizione e qualità che vede in campo anche la terza generazione, è celebrata da uno short film d’animazione e immagini, realizzato con le illustrazioni di Rosa Cerruto, artista siciliana che si divide tra Italia e Olanda, e con la regia di Giovanni Caccamo, noto regista televisivo di numerosi programmi di successo, dal Grande Fratello all’Arena, da Amici a Non è l’Arena. Un vero e proprio omaggio alla “Vita di Sicilia” e ai suoi luoghi più suggestivi, da Marzamemi ad Ortigia, dal Pisciotto al Plemmirio, valorizzando l’intero Sud Est siciliano attraverso un viaggio che sarà presentato in anteprima assoluta questo sabato 22 luglio alle ore 22 in piazza Matteotti a Modica aprendo un momento di festa per tutti, ad ingresso gratuito, con il concerto di Roy Paci e gli Ottoni Animati assieme ai due corpi bandistici di Modica, iniziativa promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi e dal Comune di Modica con il patrocinio della Regione Siciliana.

Un compleanno da festeggiare insieme, il racconto per immagini di un’azienda che è tra i principali protagonisti del settore e che ha avuto la capacità di mantenere intatto il sapore antico e genuino delle cose fatte in casa, rievocandone il ricordo ad ogni sorso.

Un percorso ricco di passione e autenticità iniziato a Modica, nel cuore del Sud Est siciliano e che si è sviluppato grazie all’esportazione in tutto il mondo di bibite che fanno assaporare la “Vita di Sicilia” fin dal primo sorso, racchiudendo ingredienti e aromi dell’isola e sottolineandone le peculiarità, dal mare agli altipiani, dai muretti a secco all’enogastronomia d’eccellenza, al piacere di prendersi il proprio tempo per momenti di relax magari sotto le stelle o in spiagge assolate.

Era appunto il 1953 quando da un sogno e dall’intuizione di Peppino Polara, nello storico quartiere di Modica Alta, si iniziò a produrre la prima gassosa che poi si vendeva girando tra le viuzze della città barocca a bordo della sua motoape. Poi negli anni Sessanta iniziò l’imbottigliamento in vetro con tappo meccanico. Sul finire degli anni Settanta erano cinque i dipendenti coinvolti. La passione per le bibite gassate ha alimentato una crescita costante che ha contribuito a far diventare Bibite Polara, negli anni, un punto di riferimento nel settore. La vera svolta si registra all’inizio del decennio successivo con l’assunzione di tutte le quote societarie da parte di Polara e con l’ingresso in azienda del figlio di Peppino: Carmelo. Un confronto generazionale che porterà ad ampliare i mercati di distribuzione delle bibite gassosa, spuma, chinotto, aranciata, andando oltre i piccoli confini delle province siciliane. Da quel momento si rese necessario avere nuovi spazi e l’azienda trasferì la propria sede in contrada Gallinara, dove venne creato uno stabilimento di 14 mila metri quadri. La produzione passò dai 2400 litri giornalieri ai 120 mila litri odierni. Si ampliò anche la gamma di prodotti con l’introduzione della cola, il ginger, l’agretto, la limonata, l’aranciata rossa. Nuovi prodotti che riflettono l’evoluzione dei desideri dei consumatori, dall’Antica Ricetta Siciliana alla linea Chioschì, comprese le bibite Bio sempre dedicate alla Sicilia con agrumi Igp e Doc. Nel frattempo sono iniziate le esportazioni in tutto il mondo.

“Le nostre bevande sono diventate un’esperienza unica, capace di trasportare i consumatori in un viaggio attraverso la cultura e le tradizioni dell’isola, un viaggio nella meravigliosa “Vita di Sicilia” in ogni sorso. Ogni bottiglia di Bibite Polara è un tributo alla nostra eredità familiare e al nostro impegno per offrire prodotti di alta qualità” commenta Carmelo Polara orgoglioso di questo traguardo, che aggiunge: “Abbiamo investito risorse e sforzi per sviluppare una solida rete di distribuzione assieme ad un’impresa sempre più ecosostenibile, con l’uso di energia rinnovabile e plastica riciclata, portando le nostre bibite tra gli scaffali di negozi e locali in tutto il mondo: attualmente siamo presenti in circa 50 Paesi. La produzione, e le richieste, crescono annualmente, con un gradimento sempre maggiore. Guardando avanti, continueremo a coltivare la nostra determinazione nel raggiungere nuovi traguardi internazionali e ad affrontare le sfide del mercato globale. Siamo grati per il sostegno e la fiducia dei nostri consumatori nel corso degli anni, preziosi compagni di viaggio che hanno condiviso con noi la gioia e l’entusiasmo per le nostre bibite. Anche per questo motivo, abbiamo affidato la realizzazione dello short film a due talenti di successo e fama nazionale, come appunto il regista Giovanni Caccamo e l’illustratrice Rosa Cerruto, entrambi siciliani, entrambi di Modica. Un ulteriore tributo a questa terra”.