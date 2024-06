Modica – Una domenica pomeriggio speciale con Catena Fiorello

Dalle 17.00 e sin quasi alle 21.00. Quattro ore di una vera e propria fiumana di lettori, ammiratori e tanta cordialità, tra condivisione, sorrisi e sicilianità all’ennesima potenza. Così ieri, al Caffè Adamo di Modica, singolare e nuova location che Mondadori Bookstore e Piera Ficili, hanno scelto per presentare ‘Granita e Baguette’, l’ultima fatica letteraria di Catena Fiorello. E lei, come al solito, è stata un vulcano di entusiasmo, di gioia e simpatia parlando del suo libro e non solo. Un fiume in piena che ha dedicato ben più di qualche minuto a chi la legge, la stima e a chi era lì per farsi firmare la sua copia. Ed in ogni momento, quel richiamo alla Sicilia verso cui, in ogni occasione, la scrittrice isolana mostra il suo affetto e il suo amore. Tutto questo mentre grazie alla disponibilità di Antonello Adamo, chi è stato presente s’è gustato una buonissima granita, onorando così il libro e la storia delle Signore di Montepepe, questa volta in trasferta all’estero, a Parigi. Ed anche in Francia, le loro storie e la loro arte nella cucina, diventeranno asse degli accadimenti raccontati da Catena Fiorello. Il ‘firmacopie’ con Catena Fiorello non è mai un classico ma è sempre qualcosa di speciale.

“Ieri ancora di più – ha detto Piera Ficili – visto che ha avuto anche un ‘gusto’ particolare con la bontà della granita di Caffè Adamo che è stata particolarmente apprezzata. Con Catena abbiamo creato un solido sodalizio e lei è stata ancora una volta ‘speciale’ nel mettersi a disposizione dei suoi lettori, senza lesinare energia e regalandoci una domenica davvero unica e allegra”. “Miglior modo per ‘lanciare’ Scenari 2024 che comincia lunedì prossimo alle 19.30, sulla scalinata di San Giorgio con Alessandro Baricco che quello di nutrirsi della forza, la simpatia, l’empatia di Catena Fiorello, davvero non poteva esserci!”.