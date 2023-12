Modica – Turismo, numeri eccellenti

“I numeri sulle ricerche dei flussi turistici in Sicilia, prodotti dal progetto Living Lab SSUD 2023, elaborati dal Travel Data Lake – progetto innovativo che centralizza i dati previsionali dai Booking Engine del Gruppo Zucchetti-, sono assolutamente eccellenti e certificano la bontà delle scelte di promozione e valorizzazione turistica che abbiamo posto e continuiamo a porre in essere. Si tratta di numeri che valorizzano le nostre idee e il nostro lavoro su quella che è l’industria virtuosa del turismo, che si abbina perfettamente con la visione presente e futura che, come amministrazione, abbiamo di Modica. Con la passata amministrazione e la sindacatura di Ignazio Abbate, abbiamo tracciato un solco ben marcato su come intendiamo valorizzare Modica e la nostra amministrazione, continua a muoversi su questo solco, raccogliendo i frutti passati e seminando quelli nuovi. Vedere Modica al top della domanda turistica mondiale nei rilevamenti connessi all’estate scorsa e al prossimo Natale, significa aver visto bene ed avere operato meglio”. Lo afferma Maria Monisteri, Sindaco di Modica.

Tino Antoci, Assessore al Turismo, aggiunge: “Il Travel Data Lake, raccoglie e analizza ogni giorno, i dati di milioni di ricerche quotidiane in real time, grazie ai quali è possibile avere una panoramica esaustiva e statisticamente rilevante sulla domanda dei turisti a livello globale. Ad agosto, nei dati diffusi il 5 di quel mese, Modica è risultata la terza località più ricercata in Sicilia, preceduta solo da San Vito lo Capo e Lipari con le isole Eolie. In vista poi del prossimo Natale e delle festività di fine anno, Modica risulta essere la terza meta più cercata in Sicilia, dopo Palermo e Catania, al pari di Noto e precedendo Siracusa. Sono questi i numeri che danno il senso compiuto di ciò che stiamo facendo e dicono anche come lo stiamo facendo. Crediamo nel turismo e ci stiamo adoperando per potenziarne il valore. Con questi numeri, abbiamo la certezza di operare bene”.