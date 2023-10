Modica – Tornano in bicicletta da Cesenatico i ciclisti modicani

Hanno attraversato l’Italia dopo aver corso la Nove Colli, la gara internazionale di Cesenatico. Sono tornati a casa i ciclisti modicani che lunedì scorso hanno cominciato la discesa verso Modica. Saverio Bonomo, Francesco Cappello, Peppe Fede, Rosario Iemmolo, Fabio Nifosì, Enzo Roccasalva e Giorgio Ruta hanno fatto il loro ingresso in città alzando le braccia al cielo insieme a Giovanni Gennuso e Gaetano Lasagna con cui hanno condiviso la 52esima edizione della gara internazionale. Ad attendere gli atleti le mogli, gli amici e i parenti.

“È stata una splendida avventura – sottolineano i ciclisti – Abbiamo visitato con le nostre biciclette le località più importanti della nostra Italia, abbiamo portato Modica in ogni città che abbiamo visitato. Il bello del ciclismo è questo, incontrare gente, vedere posti nuovi, stare tra amici”.

Numerose le località visitate dai ciclisti che, partendo da Cesenatico, hanno poi toccato – tra le altre – le città di Ancona, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, Giulianova, San Giovanni Rotondo, Cerignola, Canova, Gravina in Puglia, Altamura, Matera, Metaponto, Pisticci, Sibari, Trebisacce, San Marco Argentano, Gioia Tauro, Villa San Giovanni, Roccalumera, Taormina, Giardini Naxos, Giarre, Acireale, Acitrezza, Catania, Siracusa, Avola, Noto e Rosolini.









Un giro pazzesco, insomma, di quasi 1.500 km, con un dislivello complessivo di circa 7.644 m.

A rendere ancora più importante l’impresa, c’è il grande supporto che diverse aziende modicane hanno voluto dare al gruppo: sono ben 36, infatti, le imprese che hanno sponsorizzando la traversata. Egea, Avis, Autocom 24, Termo Impianti Giannone, Traslocart, Giannone Davide Alimenti & Zootecnia, La Sfoglia d’Oro, Auto Trucks, Avimed, Muriana Costruzioni, Autoscuola Modica Giovanni, Zoe Caffetteria di Manuela Fazzina, Tappezzeria Giallongo, Bar Metro, Cyclo, Autosistem srl, Abbate Frutta Secca, Trek, Edilizia Mediterranea, Buscema Espurghi, Enzo Covato Azienda agricola, Giannone Autocarrozzeria, Fattoria Cava Cugno, Allianz Assicurazione, Centro Seia, Parisi pneumatici, Ristorante Al Monaco, La Pizzeria, Giannone Macelleria, Leocata mangimi, Avimec, Migliore Srl, Cantina Frasca, Fioreria Cosmo, Rent & Co e Pavingross sono stati a fianco degli atleti per tutta la durata di questa avventura.

Dopo aver collezionato il Giro di Sicilia, l’anno scorso, e questa mega avventura in giro per l’Italia, i ciclisti non si sbilanciano. “Adesso ci godiamo un po’ di riposo – dicono – ma di sicuro nei nostri programmi non mancheranno amici e biciclette!”.

Stefania Zaccaria