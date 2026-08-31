Modica – Torna il “Cinema di Quartiere”, dal 3 settembre: ogni giovedì sera la rassegna cinematografica all’aperto









Lo spazio di comunità ModicAltra ripropone, per il quinto anno consecutivo, il “Cinema di Quartiere”. La tradizionale rassegna cinematografica all’aperto, in scena ogni giovedì di settembre alle ore 21, è ormai attesa e richiesta da un numero sempre crescente di cittadini consapevoli, desiderosi di vedere, oltre lo schermo, angoli della città da riscoprire. Come il Centro storico, fortemente provato dalla chiusura di attività e dal progressivo spostamento dei residenti; i vialetti di Marina, luogo dalle potenzialità inespresse; la Sorda, ferita dalla devastazione edilizia; e Modica Alta, la cui storia è troppo spesso dimenticata.

La rassegna si presenta ancora una volta come un “occhio di bue” sui luoghi dimenticati o depredati, e come stimolo a immaginare e disegnare insieme, come comunità, una città più bella e più viva.

I LUOGHI E I TITOLI

Ogni giovedì di settembre, alle ore 21, i riflettori si accenderanno in quattro luoghi diversi e simbolici della città scelti sulla base di un confronto diretto con i quartieri. Anche la programmazione nasce da temi e azioni concrete che in questi anni sono stati, e continuano a essere, la spinta per la costruzione di una cittadinanza attiva.

Il 3 settembre, tra i vialetti di Marina di Modica, saranno proiettati il docufilm-inchiesta Spin Time – Che fatica la democrazia! di Sabina Guzzanti che tratta il tema dell’abbandono e dell’occupazione. A seguire, un filmato d’epoca che riguarda la nostra zona costiera, Da Ciarciolo a Marina di Modica (1961-1976) dello storico Giovanni Modica Scala.

Il 10 settembre tocca a Modica Alta: in via Blandini si rifletterà sui temi dell’indifferenza e della solitudine sociale con il film d’animazione WALL-E di Andrew Stanton. La commovente storia del robot rimasto solo sulla Terra, dopo che gli umani l’hanno abbandonata perché invasa dai rifiuti, emozionerà i grandi e coinvolgerà i più piccoli.

Il 17 settembre è la volta di Modica Bassa: nella piazzetta Grimaldi la proiezione di Le 8 montagne di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (quattro David di Donatello tra gli altri premi) permetterà di indagare le dinamiche così attuali dello spopolamento.

Il 24 settembre, nel parcheggio adiacente la bambinopoli di via Sacro Cuore, nel quartiere Sorda, per il tema “partecipazione” sarà proiettato Jimmy’s Hall – Una storia d’amore e libertà diretto da Ken Loach.

LA NAVE DI ANGELO RUTA

L’immagine di quest’anno è affidata, ancora una volta, alla celebre matita di Angelo Ruta, concittadino e famoso illustratore, conosciuto per le sue pubblicazioni sul Corriere della Sera e le numerose collaborazioni con importanti case editrici.

Per l’edizione 2026 del Cinema di Quartiere, Angelo Ruta ha disegnato una barca che attraversa la notte, con il grande schermo che diventa una vela. Il “cinema a bordo” e un equipaggio pronto a remare insieme rappresentano a pieno lo spirito della rassegna: portare il cinema dove solitamente non arriva, navigando tra i quartieri meno vissuti di Modica e trasformando, per una sera, strade e piazze in luoghi d’incontro, di visione e di comunità.

IL SOSTEGNO AL CINEMA DI QUARTIERE

Le proiezioni della rassegna sono tutte gratuite, come ogni anno. Ma realizzarle non lo è. Ci sono spese tecniche che non sempre ModicAltra, la cui attività è assolutamente ed esclusivamente volontaria, riesce a coprire. Per questo si chiede il sostegno di tutti attraverso il crowdfunding, la formula che permette di costruire cultura dal basso.

Anche un piccolo contributo fa una differenza enorme per mantenere questi eventi liberi e partecipati.

Si può contribuire cliccando sotto la bio dei canali social (@modicaltra) o digitando Cinema di Quartiere 2026 sulla piattaforma gofundme.com o tramite il link paypal.com/paypalme/modicaltra

IL “PATTO PER RESTARE”

Insieme ad altre 60 associazioni siciliane, ModicAltra ha firmato il “Patto per restare”, aderendo al movimento politico-culturale nato dal basso per trasformare il diritto a restare in Sicilia una questione politica: l’idea di fondo è che partire o restare nella nostra terra siano libere scelte e non conseguenze della mancanza di opportunità.

I minuti che anticipano la proiezione di ogni film saranno l’occasione per riflettere sul nostro essere “siciliani” e capire cosa fare per sostenere e condividere le campagne civiche di “restanza”.

Per informazioni: info@modicaltra.it







