Modica – Strisce blu, studenti e multipiano: Baglieri (Mpa-Grande Sicilia), “Il Comune non fa rispettare il contratto”

“Sul tema dei parcheggi a pagamento e delle difficoltà che ogni giorno affrontano studenti e famiglie modicane serve finalmente chiarezza. La vera questione non è soltanto discutere di eventuali agevolazioni sulle strisce blu, ma capire perché il Comune non riesca ancora a far rispettare integralmente il contratto stipulato con la società che gestisce il servizio”. Lo dichiara Giovanni Baglieri, esponente e responsabile del gruppo giovani Mpa-Grande Sicilia di Modica, intervenendo dopo il dibattito affrontato in occasione dell’ultimo Consiglio comunale sul tema dei parcheggi nelle aree adiacenti al Palazzo degli Studi di Modica Bassa.

“Durante il confronto in aula – prosegue Baglieri – l’Amministrazione Comunale ha sostenuto che prima di prevedere eventuali riduzioni per gli studenti sarebbe necessario effettuare un censimento delle minicar e che tali agevolazioni potrebbero creare disparità rispetto ad altre zone della città. Una posizione che lascia però aperti interrogativi politici e amministrativi molto seri. Nel capitolato d’appalto relativo alla gestione dei parcheggi blu era infatti prevista anche l’attivazione di un servizio di bus navetta collegato al parcheggio multipiano di Viale Medaglie d’Oro, con il compito di collegare quell’area al centro cittadino e ai principali punti strategici della città. Dopo anni di gestione, però, delle navette non esiste alcuna traccia concreta.









Questo rappresenta un problema enorme – aggiunge l’esponente autonomista – soprattutto perché il costo delle strisce blu continua oggi a pesare sulle famiglie modicane. Sono centinaia di euro all’anno quelli che molti genitori sono costretti a spendere per consentire ai propri figli di frequentare la scuola nel centro storico. Ed è paradossale che tutto questo avvenga mentre il parcheggio multipiano di Viale Medaglie d’Oro rimane spesso vuoto e sottoutilizzato”.

Baglieri punta inoltre l’attenzione sulle dichiarazioni rese pubblicamente dal Sindaco e dal Vicesindaco.

“Fa riflettere sentire l’Amministrazione dichiarare di avere difficoltà ad interloquire con la società concessionaria. Un Comune non può permettersi di non riuscire a far rispettare un contratto pubblico affidato dallo stesso ente. Se esistono inadempienze bisogna pretendere immediatamente il ripristino degli obblighi previsti dal capitolato. In caso contrario occorre avere il coraggio politico e amministrativo di avviare tutte le procedure necessarie, fino anche alla revoca della concessione”.

Accanto alla critica, Baglieri lancia anche una proposta concreta: “L’idea è quella di trasformare il parcheggio multipiano di Viale Medaglie d’Oro in un vero hub dedicato agli studenti e ai giovani, con tariffe calmierate e un servizio navetta efficiente che colleghi il multipiano al Palazzo degli Studi, al Corso Umberto e agli altri istituti scolastici della città”.

“Una soluzione del genere permetterebbe finalmente di alleggerire il traffico nel centro storico, ridurre i costi per le famiglie e valorizzare un’infrastruttura che oggi non viene sfruttata come dovrebbe. Sarebbe anche il modo più serio e coerente per dare finalmente attuazione a quel sistema integrato di parcheggi e mobilità che era già previsto nel contratto originario”.

“Come esponente dell’MPA – Grande Sicilia – conclude Baglieri – sono pronto ad incontrare i rappresentanti di istituto delle scuole modicane, gli studenti e le famiglie per costruire insieme una proposta condivisa e concreta per la mobilità giovanile della nostra città. La politica deve tornare ad ascoltare i giovani e soprattutto deve pretendere il rispetto degli impegni presi con i cittadini”.







