Modica – Ritorna Suolo Urbano: mercato agricolo e di artigianato

Domenica 2 aprile 2023 ritorna Suolo Urbano: mercato agricolo e di artigianato creativo volto al rispetto della sostenibilità e biodiversità ambientale.

L’appuntamento si ripeterà ogni prima domenica del mese e dopo il successo delle precedenti due edizioni, il 2 aprile il mercato tornerà a Villa Silla, trasformando il parco comunale in un luogo di festa dove passare la domenica mattina sensibilizzando e promuovendo il consumo consapevole, le alternative locali alle reti di vendita tradizionali e degli stili di vita più sostenibili.

Gli organizzatori (associazione Ammanoammano, CandiaNO – negozio zero waste, Cantina Frasca, Azienda agricola Sanapu e progetto Spliven) in collaborazione con l’associazione FabLab propongono un ricco programma di attività:

– mercato con 40 artigiani e produttori agricoli provenienti da tutta la Sicilia orientale che esporranno le proprie creazioni tra design, abbigliamento, illustrazione, gioielli, accessori, cosmetici, ortaggi freschi, conserve e prodotti biologici.

– un punto bar per la colazione e aperitivo con torte, dolci, tisane, vino a cura di Cantina Frasca e la Locanda del Colonnello

– laboratori per bambine e bambini su diverse tecniche di stampa a cura del collettivo Ocra

– swap party in cui poter portare e scambiare i propri abiti usati a cura di Natalia Cecere

– musica con playlist a cura di Terra Matta

– torneo di bocce a cura dell’associazione Salvuccio Agosta

– Piantumazione di alberi a cura di Gas Il Nonno e Gianluca Pannocchietti

Suolo Urbano sarà, come le scorse edizioni, un evento plastic free e a basso impatto ambientale, anche per questa ragione sono state previste misure per minimizzare la produzione di rifiuti: gli espositori non potranno usare sacchetti di plastica nella vendita dei loro prodotti, per il consumo di alimenti sarà limitato l’utilizzo di materiali monouso e sono incentivati l’utilizzo di borracce e stoviglie personali.









L’appuntamento è il 2 aprile 2023 dalle 9.00 alle 13.00 presso il parco comunale “Villa Silla” in Via Silla 17 a Modica.

Suolo urbano

Mercato agricolo e artigiano

Ogni prima domenica del mese | 9.00-13.00 |Villa Silla Modica

fb: @suolourbano

Ig: @suolo_urbano

suolourbano@gmail.com