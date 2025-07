Modica – Ritmo Studio Danza: “Mi vuoi sposare?” Proposta di matrimonio, a sorpresa durante lo spettacolo | Video

Ieri a Marina di Modica si è svolto il 2° Saggio-Spettacolo di fine anno accademico della scuola Ritmo Studio Danza Modica, un evento che ha riempito l’Auditorium della frazione balneare di Modica, come forse mai si era visto prima.

Titolo dello spettacolo: “Destinazione Ritmo, tra Danza Musica e Meraviglia”, un viaggio musicale che ha toccato diversi Paesi.

La serata, condotta da Giovanni Giannone, si è conclusa con un numero particolarmente significativo: il maestro Gaetano Cassenti, già noto per la sua dedizione e bravura, ha deciso di sorprendere tutti nella parte finale dello spettacolo quando nello schermo è stata proiettata la scritta “Mi vuoi sposare?”, con una romanticissima base musicale. Con un passo deciso ma allo stesso tempo emozionato, il maestro Gaetano si è inginocchiato davanti “alla sua collega”, la Maestra Caterina Boncoraglio, alla quale ha regalato un bellissimo anello. La scena ha emozionato profondamente tutti i presenti, trasformando il saggio di danza in un momento di grande intensità e romanticismo (in basso il video).

L’intera comunità presente a Marina di Modica ha condiviso la gioia di questo evento, celebrando non solo il talento artistico di studenti e insegnanti, ma anche l’amore autentico tra i due protagonisti. Una serata che resterà a lungo impressa nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di assistere a un momento così speciale, tra danza, emozioni e promesse di un futuro insieme.

La Mongolfiera virtuale che ha trasportato i due giovani insegnati e tutti gli allievi della scuola intorno al Mondo è partita alle 20:50, primo Paese il Brasile. Poi la Francia il Giappone, America e Africa, Spagna, Inghilterra e infine l’Italia, con un arrivo speciale in Sicilia.

Circa 3 ore di spettacolo che ha entusiasmato il pubblico presente, tutti rimasti sino alla fine per godere dello show ideato dai due Insegnanti, con una serie di esibizioni portate sul palco dai ballerini che hanno frequentato questo anno accademico 2024-2025, interpretando coreografie di varia intensità e stile, dalle Danze Latino Americane, alla Classica, al Contemporaneo, Hip Hop e Balli di Gruppo.Ogni performance ha messo in evidenza l’impegno e il talento degli allievi.

Alcune coreografie sono state accompagnate dal vivo, dal violino suonato da Marialuisa Cannizzaro, dal pianoforte suonato da Simone Boncoraglio e dalla strepitosa voce della cantante Renata Sboto.

A fine spettacolo applausi anche per gli Insegnati che hanno tenuto i corsi quest’anno a scuola e che hanno lavorato alla realizzazione dell’intenso show:

Andrea Macauda (Danza Moderna);

Manuela Ruta (Danza Classica);

Carmelo Iacono, Federica Mezzasalma e Simona Scollo (Hip Hop)

Carmela Agosta (Balli di Gruppo)

Massimiliano Tela (Caraibico)

Carlo Assenza (Posturologo).