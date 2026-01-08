Modica – Paura in centro per un incendio in una abitazione
- 8 Gennaio 2026 - 22:09
- 0
Casa in fiamme nel pomeriggio di oggi in via Ruffino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che in breve tempo sono riusciti a domare le fiamme.
Pare che al momento dello scoppio dell’incendio nessuno fosse all’interno dell’immobile.
Le cause sono ancora da accertare, non si esclude nessuna ipotesi; probabilmente si è trattato di un cortocircuito.
Paura tra i numerosi residenti della zona. Traffico rallentato dai mezzi del Vigili del Fuoco, che hanno operato dalla trafficata Via Vittorio Veneto. Sul posto anche la Polizia Locale.