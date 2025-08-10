Modica – Paolo Nigro: “Clima di intimidazione e oscurantismo. La Sindaca Monisteri cambia casacca, ma dove sta la verità?”

Il consigliere della lista civica Siamo Modica Paolo Nigro ha acceso un faro sulla recente evoluzione politica del sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, sollevando perplessità e accuse di incoerenza. In un’analisi attenta e lucida che si addentra nei meandri della politica locale, Nigro non ha risparmiato critiche, mettendo in discussione la coerenza del percorso politico del sindaco, in particolare il suo passaggio a Forza Italia.

In occasione dell’ultimo consiglio comunale, il consigliere Nigro ha augurato buon lavoro ai suoi colleghi di “Modica al Centro” che hanno aderito al partito di “Forza Italia”, definendo questo passaggio come un “approdo naturale” stante l’origine dell’oramai ex lista civica ed il loro noto riferimento politico locale. Lo stesso ha fatto con i consiglieri Civello, Cascino e Aurnia che hanno costituito un nuovo gruppo consiliare di natura civica denominato “Voce Libera”, ma sempre nell’alveo del centro destra. Il punto centrale della sua critica, però, è rivolto direttamente a Maria Monisteri, per la sua decisione di abbracciare Forza Italia dopo un percorso che, secondo Nigro, ha radici profondamente democristiane.









“Io l’ho votata e fatta votare nel 2018 in una lista civica nello schieramento a sostegno del sindaco uscente, Ignazio Abbate. Allora ricordo che era in tandem con il vicesindaco uscente, Giorgio Linguanti, con il quale, grazie anche al grado di parentela essendo cugini, formò una coppia pigliatutto che la portò ad essere la più votata tra tutti i candidati delle tre liste a sostegno di Ignazio Abbate”, ha ricordato Nigro, sottolineando come il sindaco abbia recentemente esaltato la sua provenienza civica. “La Sindaca Maria Monisteri Caschetto a maggio 2023 è stata eletta grazie ai voti della Democrazia Cristiana e delle due liste (Siamo Modica e Prendiamoci Cura) ad essa collegate, ha partecipato a congressi democristiani Provinciali e Regionali, alle feste dell’amicizia a Ribera, ha partecipato attivamente alle campagne di tesseramento dando il proprio personale apporto ed ha persino presenziato alla “proiezione del docufilm 1768 giorni su Totò Cuffaro”, sedendo accanto al leader della DC in quel di Palazzolo Acreide lo scorso mese di gennaio, non 10 anni fa, in quell’occasione accompagnata dall’assessore Antonio Drago.

Queste azioni, secondo Nigro, smentiscono l’idea di un “progetto civico” e rendono il passaggio a Forza Italia non un approdo naturale, ma una “svolta ben precisa” nella sua carriera politica. “La Monisteri parla chiaramente del suo cambio di casacca non traumatico, ammettendo, implicitamente, che un cambio di casacca c’è stato e parlando di una famiglia che l’ha accolta. Sono parole che non ci suonano nuove visto che anche verso la Democrazia Cristiana fino a pochi mesi fa spendeva parole al miele.

Il consigliere ha parlato di una “mistificazione della realtà”, accusando il sindaco di non essere stata onesta riguardo le motivazioni del cambio di partito. “Il problema è spiegare come e perché si cambia senza cercare giri di parole”, ha affermato, “senza trincerarsi dietro un falso civismo ormai smascherato da tutti ad ogni livello”.









Il consigliere Paolo Nigro, anche a nome degli altri colleghi consiglieri DC, Siamo Modica e Gruppo Misto, ha concluso il suo intervento dichiarando che per loro “la coerenza, la verità ed il rispetto verso chiunque vengono prima di ogni cosa” e denunciando un “clima di intimidazione e oscurantismo” che, a suo avviso, da diversi mesi starebbe circondando il gruppo consiliare Democrazia Cristiana e Siamo Modica, rimandandolo con forza ai mittenti! Questo clima, “costruito ad arte” da chi ha scelto di praticare il modus operandi del “divide et impera” e della “cultura del sospetto verso il nemico (non avversario) da abbattere ad ogni costo”, sarebbe finalizzato ad oscurare l’attività politica dei consiglieri DC e Siamo Modica, nonostante il loro ruolo fondamentale nella vittoria elettorale insieme al sindaco Monisteri e nonostante non si siano sottratti, e non si sottrarranno, al loro dovere, in ossequio al giuramento fatto all’insediamento di adempiere alle proprie funzioni con scrupolo e coscienza nel superiore interesse della Città.