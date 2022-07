Modica – Ospedale “Maggiore–Nino Baglieri”, presentato un lavoro di ricerca su “Qualità del sonno in pazienti ESRD prima e dopo l’emodialisi”

Il Servizio di Psicologia dell’ospedale “Maggiore Nino Baglieri” – Modica – con il team composto da: Agata Romeo – psicoterapeuta, insieme a Giulia Belluardo – dott.ssa in neuroscienze cognitive, Letizia Frasca e Ivana Di Stefano psicologhe – ha condotto, in collaborazione con il reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ASP, direttore Walter Morale – e con i dirigenti medici Concetto Sessa, Dario Galeano, Ivana Maria Grazia Alessandrello, Viviana Scollo, un lavoro di ricerca dal titolo “Sleep quality in ESRD patients before and after hemodialysis” – Qualità del sonno in pazienti ESRD prima e dopo l’emodialisi.









La ricerca è stata accettata e presentata al 17° Congresso Europeo di Psicologia, svoltosi dal 5-8 luglio a Lubiana – Slovenia.

Si tratta di un evento di grande spessore dedicato alle opportunità e responsabilità della psicologia intesa come scienza. L’obiettivo dello studio è stato quello di indagare e comparare l’andamento della qualità del sonno in pazienti in ESRD, prima e tre mesi dopo l’inizio del trattamento emodialitico cronico, un topic, dunque, innovativo e ancora poco conosciuto.

Il campione era composto da pazienti in carico nell’U.O.C di Nefrologia e Dialisi. Dai risultati è emerso che prima dell’avvio al trattamento emodialitico sussiste una scarsa qualità del sonno e che dopo l’avvio al trattamento la qualità del sonno va incontro ad un peggioramento relativo ai primi tre mesi di emodialisi. Il progetto ha ottenuto grande risonanza, suscitando interesse e plauso tra la comunità internazionale.

Foto: 1^ da sinistra verso destra: Agata Romeo, Giulia Belluardo e Letizia Frasca; 2^” da sinistra Concetto Sessa, Walter Morale e Dario Galeano.