Modica – Nuova TAC e 61 ore nei poliambulatori, le liste d’attesa bibliche saranno un ricordo | Torna a ‘nuova vita’ il Poliambulatorio di via Vittorio Veneto

“La nuova TAC al Pronto soccorso completa e già efficiente e 99 ore in più per la specialistica ambulatoriale nel distretto sanitario di Modica. E’ ufficiale e tutto questo conferma l’eccellenza di un impegno tanto costante quanto efficace e di risultati tangibili dell’onorevole Ignazio Abbate, con palesi ricadute positive che esso produce per la sanità della nostra Città e di un intero comprensorio. Lo sottolineo con soddisfazione e piacere, nella consapevolezza di un percorso che produce buone notizie soprattutto per i cittadini modicani che vedranno abbattuti i tempi biblici delle liste d’attesa. E questo sia sul fronte della diagnostica fotografica che su quello delle visite ambulatoriali.” Lo dichiara Maria Monisteri, Primo Cittadino di Modica.

“La nuova TAC è già in funzione all’ospedale ‘Maggiore Baglieri’ – afferma la Sindaca -; servirà il Pronto soccorso e i reparti del nostro nosocomio mentre l’altra macchina della Tomografia Assiale Computerizzata, sarà a disposizione degli utenti esterni, che vedranno così ridursi drasticamente i tempi di attesa per il loro esame.









Ed è poi un’autentica rivoluzione quella che porta la firma dell’onorevole Abbate, che è riuscito a portare a casa un risultato storico: il potenziamento di 99 ore della specialistica ambulatoriale nel distretto sanitario di Modica! Un risultato eccellente per i comuni del distretto per un dato mai registrato nella storia della nostra sanità e mai registrato in un distretto siciliano. Ben 61 di queste 99 ore, serviranno l’utenza di Modica: 26 le ore settimanali per la Fisiatria; 6 per la Geriatria; 3 per la Dermatologia; 10 per Angiologia; 6 per la Reumatologia. Nell’ambulatorio di Frigintini, 6 ore settimanali per Geriatria e 4 per Angiologia. Il risultato sarà l’assottigliarsi delle liste di attesa, ridotte al minimo possibile e pure quello d rivedere finalmente e dopo tantissimi anni, tornare a ‘vivere’ il Poliambulatorio centrale di via Vittorio Veneto, mortificato da tempo nell’erogazione dei servizi sanitari.

Un ultimo dato da sottolineare – conclude Maria Monisteri -: le 99 ore di visite specialistiche attribuite ai poliambulatori del distretto, avranno piena copertura medica. Dal primo febbraio infatti, ci saranno tutti i medici necessari già a disposizione. Non era mai successo prima in un distretto dell’Isola ed è enorme la soddisfazione per questo eccellente risultato”.