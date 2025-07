Modica – Monisteri: “Forza Italia è la sintesi della mia azione politica”

La sindaca di Modica, Maria Monisteri, ha formalizzato ieri a Roma la sua adesione a Forza Italia, alla presenza del segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, del segretario regionale Marcello Caruso, del deputato nazionale Nino Minardo e del segretario provinciale di Ragusa Giancarlo Cugnata. Un passaggio significativo che rafforza ulteriormente la presenza del partito azzurro nel territorio ibleo e conferma il radicamento di Forza Italia tra le amministrazioni locali più rappresentative e competenti della Sicilia sud-orientale.

Il Sindaco Monisteri, nel formalizzare il passaggio, ha sottolineato le ragioni della sua scelta:

“Forza Italia è il punto di approdo del mio percorso che ha avuto nel civismo il suo momento di lungo abbrivio e che sfocia adesso in questa mia scelta. Forza Italia è la casa dei moderati ed il luogo ideale per portare avanti un cammino politico/amministrativo fatto di azione, aderenza al territorio e alla Città che mi onoro di rappresentare da Sindaco, condivisione e dove poter mettere in campo e in pratica quella visione di Modica che può guardare oltre, che tende lo sguardo al futuro, forte del suo passato e della sua storia e consapevole dei suoi mezzi e delle sue potenzialità. Con Nino Minardo è stato facile discutere e naturale decidere insieme, perché non solo condividiamo l’amore per Modica ma anche la reale voglia di proporre una seria e serena azione di cambiamento basata su una altrettanto seria, serena e vera ‘politica di centro’. Dove per centro si intende un’area di incontro e confronto, di comunione di intenti e di dialogo. Dove i valori hanno ancora un senso e la difesa e valorizzazione di essi diventa un ovvio dovere per chi come me, come noi, è chiamato a rappresentare donne e uomini della loro comunità. Forza Italia è la sintesi della mia azione politica, di come intendo oggi il fare politica e di come voglio farlo sempre. Ecco perché c’è stata in me la consapevole convinzione che, esaurita la fase civica, la collocazione naturale era Forza Italia. Un sentito ringraziamento va al segretario nazionale Antonio Tajani, per la fiducia e l’accoglienza mostrata, e al segretario regionale Marcello Caruso, per il costante lavoro di radicamento e rilancio del partito in Sicilia. Oggi, entrando in Forza Italia, segno l’inizio di un nuovo capitolo e mantengo la rotta che ha Modica e solo Modica come stella polare”.

Per Marcello Caruso, segretario regionale degli azzurri, “l’ingresso del Sindaco Maria Monisteri e dopo l’arrivo del Sindaco Cassì, conferma la crescita di Forza Italia in Sicilia e in particolare nel sud-est. Accogliamo con orgoglio un’amministratrice che incarna l’amore per la comunità e il buon governo. Questa adesione dimostra che anche in Sicilia siamo la casa naturale dei moderati – liberali e popolari – e il riferimento per gli amministratori attenti ai territori e alle persone: la Sicilia moderata riconosce in noi uno spazio di azione politica e amministrativa credibile, seria e proiettata al futuro. Continueremo a lavorare perché Forza Italia sia protagonista di una rinascita regionale che parta dalle comunità, perché continui un percorso che porterà molti altri amministratori responsabili nella nostra casa.”

Soddisfazione è stata espressa anche dal deputato ragusano di Forza Italia, Nino Minardo, che ha dichiarato: “con Maria Monisteri entra in Forza Italia una figura autorevole, competente, profondamente legata alla sua comunità e capace di una visione amministrativa concreta e moderna. La sua adesione è il segnale di un cambiamento importante che attraversa tutto il sud-est siciliano. A Modica, come in molte altre realtà, si riconosce in Forza Italia la casa naturale di chi crede nei valori moderati, nell’autonomia dei territori e nella necessità di un’unica seria proposta politica nazionale al centro. Siamo solo all’inizio: nelle prossime settimane assisteremo, in accordo con i vertici nazionali, regionali e provinciali del partito, all’adesione di decine di amministratori locali in particolare tra le province di Ragusa e Siracusa. Forza Italia cresce e si prepara ad essere protagonista sempre più incisiva della vita politica regionale e nazionale.”

Soddisfatto anche il segretario provinciale di Ragusa, Giancarlo Cugnata, : “L’adesione del Sindaco Monisteri, dopo quella del Sindaco di Ragusa Peppe Cassì e il ritorno di un parlamentare come Nino Minardo, conferma la fase di forte crescita e radicamento che Forza Italia sta vivendo nel territorio ibleo. Non si tratta solo di numeri, ma di qualità, visione e credibilità amministrativa che rafforzano un progetto politico che guarda al futuro con serietà e coerenza.”

“Accogliamo con grande soddisfazione l’ingresso nel nostro partito del sindaco di Modica, Maria Monisteri, alla quale do un sincero benvenuto. La sua adesione rappresenta un importante segnale di fiducia nei valori e nell’impegno di Forza Italia per il buon governo dei territori. Maria Monisteri ha dimostrato, con il suo operato, preparazione e competenza. Il suo contributo sarà, quindi, prezioso per rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Sicilia e dare voce alle istanze delle comunità locali”. Così la senatrice siciliana di Forza Italia, Daniela Ternullo.