Modica – L’XI Giornata Nazionale dello Sport: il CONI Ragusa invita tutte le associazioni sportive sabato 14 giugno presso l’Oratorio Salesiano

Il Coni Ragusa invita tutte le associazioni sportive della provincia, le scuole, le famiglie e l’intera cittadinanza a partecipare alla XXI edizione della Giornata Nazionale dello Sport, in programma sabato 14 giugno 2025, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, presso l’Oratorio Salesiano di Modica (Piazza Carcere – Via Don Bosco).

La Giornata Nazionale dello Sport, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con direttiva del 27 novembre 2003, si svolge ogni anno nella prima domenica di giugno su tutto il territorio nazionale. Per il 2025, la manifestazione sarà posticipata al 14 e 15 giugno per essere collegata alla celebrazione del Giubileo degli Sportivi, che si terrà a Roma alla presenza di Papa Leone XIV.









Una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport, con tante discipline coinvolte: sotto la direzione del CONI, in coordinamento con gli organismi sportivi, le associazioni affiliate e gli enti locali. Obiettivo valorizzare la funzione dello sport come fondamentale fattore di crescita e arricchimento dell’individuo, di miglioramento della qualità della vita, e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.

A guidare l’organizzazione provinciale dell’evento sarà il nuovo delegato provinciale del CONI Ragusa, Roberto Chiaramonte, che raccoglie il testimone da Maria Monisteri, già delegata provinciale, e oggi componente della Giunta Regionale del CONI Sicilia.

“Ho accettato con gioia e trepidazione questo incarico, consapevole della responsabilità che comporta. Il CONI deve essere e rimanere la casa di tutti gli sportivi. Si apre un percorso da fare insieme, fatto di confronto e collaborazione per far crescere lo sport nella nostra provincia. Questa Giornata Nazionale dello Sport è il trampolino di lancio per un progetto di squadra in tutto il territorio ibleo” ha aggiunto Roberto Chiaramonte.

Sarà presente anche un testimonial d’eccezione: il fondista modicano Carmelo Cannizzaro, classe 2001, cresciuto alla Running Modica sotto la guida del prof. Salvo Pisana. Dopo aver vinto una borsa di studio per meriti sportivi e accademici, si è trasferito negli Stati Uniti dove oggi gareggia con la Middle Tennessee State University. Cannizzaro condividerà con i giovani atleti la sua esperienza internazionale, testimoniando il valore dello sport come opportunità di crescita, studio e futuro.

“Rivolgo un invito caloroso a tutte le associazioni sportive del territorio: la vostra partecipazione sarà essenziale per rendere questa giornata una vera festa dello sport. La presenza di scuole, famiglie e giovani atleti renderà l’evento ancora più significativo per tutta la comunità sportiva provinciale” conclude il delegato Chiaramonte.