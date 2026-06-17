Modica – La festa di San Pietro, il programma









Ai nastri di partenza il programma della festa di San Pietro 2026. La parrocchia della Chiesa Madre ha infatti reso nota la serie delle iniziative che animeranno il centro storico della città, e non solo, nel mese di giugno. Da segnalare la festa della musica che coincidera’ con l’inizio dell’estate e che vedrà tre gruppi locali protagonisti di serate all’insegna di buona musica per ogni palato; un premio destinato a chi promuove e custodisce la bellezza della nostra città; la sfilata dei Santoni che per il secondo anno torna a far rivivere ai modicani una tradizione che rischiava di perdersi per sempre.

Non mancheranno gli appuntamenti liturgici che culmineranno nella ricorrenza patronale del 29 giugno.

Di seguito il programma nel dettaglio:

Giovedì 18 giugno

ore 19:00 MESSA DI QUARTIERE IN VIA EXAUDINOS

FESTA DELLA MUSICA

Venerdì 19 giugno

ore 21:30 GLI SCACCIADIAVOLI in concerto (SAGRATO MADONNA DEL SOCCORSO)

Sabato 20 giugno

ore 21:30 GIRA VOTA E FURRIA in concerto (SCALINATA CHIESA SAN PIETRO)

Domenica 21 giugno

ore 10:30 – 19:00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA

ore 21:30 CANTICUM LAUDIS in concerto (SCALINATA CHIESA SAN PIETRO)

Lunedì 22 giugno

ore 17:30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “L’ALTARE BAROCCO NELLA SICILIA IBLEA. MODELLI ARCHITETTONICI, APPARATI, MACCHINE SCENICHE” a cura di Lucia Trigilia.

Interverranno il prof. Giuseppe Barone e il prof. Paolo Nifosì (DOMUS S. PETRI)

ore 19:00 MESSA DI QUARTIERE VIA TOSCANO

Mercoledi 24 giugno

ore 20:00 “OCCHI SUL MONDO”. Incontro organizzato dal gruppo giovani per la rassegna PARRAMINI. (DOMUS S. PETRI);

a seguire: Serata di fraternità sul sagrato della Domus (LARGO MONS. GAMBUZZA)

Giovedì 25 giugno

ore 19:00 MESSA DI QUARTIERE in Via Carlo Papa, adiacente Chiesa SS. Salvatore, in ricordo di don Umberto Bonincontro, nell’anniversario del suo incontro eterno col Padre.

Venerdi 26 giugno

ore 12:00 FRECCE TRICOLORI (Marina di Modica)

ore 18:00 TRIDUO SAN PIETRO. Riflessione sul tema “NON TEMERE: D’ORA IN POI SARAI PESCATORE DI UOMINI” (CHIESA SAN PIETRO)

ore 19:00 Esibizione della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare. (ATRIO COMUNALE)

ore 21:00 Intervista a VALERIA BRUNI TEDESCHI. Rassegna Scenari. SCALINATA SAN PIETRO.

Sabato 27 giugno

ore 19:00 TRIDUO SAN PIETRO. Riflessione sul tema “PIETRO MI RINNEGHERAI TRE VOLTE”.

Ore 20:30 Consegna dei premi “ARTEFICI DI ARMONIA 2026” ai custodi della bellezza della Città di Modica. (SCALINATA SAN PIETRO)

Ore 21:00 SIGFRIDO RANUCCI presenta il libro “DIARIO DI UN TRAPEZISTA”. Rassegna Scenari. (SCALINATA SAN PIETRO)

Domenica 28 giugno

ore 10:30 Celebrazione Eucaristica e benedizione del gruppo dei Portatori di San Pietro.

Ore 19:00 TRIDUO SAN PIETRO. Riflessione sul tema “SIGNORE SAI CHE TI VOGLIO BENE”

ore 20:00 Sfilata dei monumentali SANTONI dal Palazzo dei Mercedari lungo via Mercè, Piazza Corrado Rizzone, Corso Umberto I, Piazza Monumento (Palazzo San Domenico), Via Marchesa Tedeschi (Chiesa Santa Maria di Betlem), Corso Umberto I (Chiesa San Pietro), San Francesco La Cava, e ritorno. Il corteo verrà accompagnato dal gruppo di Tamburi “I Grifoni di Biscari” .

Lunedì 29 giugno

Solennità di San Pietro Apostolo Patrono di Modica

Ore 8,00: Spari di colpi a cannone annunciano il giorno di festa

Ore 8,30: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco di San Giorgio, Sac. Michele Fidone

Ore 10,00: Dal Palazzo San Domenico muoverà il Corteo delle Autorità Istituzionali Civili, Militari e del Volontariato e del Mondo Associativo lungo Corso Umberto I;

Ore 10,30: Celebrazione della tradizionale “Messa per la Città”, presieduta dal Parroco, Sac. Giuseppe Stella, durante la quale, insieme al Sindaco di Modica, verrà letto e firmato l’atto di affidamento al Santo Patrono e verrà offerto un cero votivo;

Ore 19,00: Solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta da S.E. Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto con la presenza del Clero Cittadino;

Ore 20,00: Uscita del Venerato simulacro di San Pietro e il paralitico, dell’Urna reliquiaria “Santa Cascia” e del braccio con la Reliquia del Santo Patrono, grazie alla presenza dei portatori di San Pietro e del gruppo dei giovanissimi. La processione avrà il seguente itinerario: Via Garibaldi, Via Napoli, Corso Umberto I, Piazza Corrado Rizzone, Corso Umberto I (sosta di preghiera presso la Chiesa di San Paolo), Piazza Monumento e Corso Umberto I per il rientro in chiesa.

Ore 00:00: Tradizionali fuochi pirotecnici







