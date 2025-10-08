Modica – La 3ª Edizione di “Corri a Marina di Modica”, il 19 ottobre









Domenica 19 ottobre 2025, il lungomare di Marina di Modica si trasformerà in una grande festa dello sport e della prevenzione con la terza edizione della “Corri a Marina di Modica”.

L’evento, organizzato dall’A.S.D. Running Modica con il patrocinio del Comune di Modica e la collaborazione di FIDAL, CONI Sicilia e Avis, è inserito nel calendario nazionale FIDAL ed è valido come prova del Grand Prix Sicilia di Corsa e del Grand Prix Provinciale degli Iblei, confermandosi come uno degli appuntamenti podistici più attesi della stagione.

Il percorso prevede un circuito cittadino di 2 km, da ripetere cinque volte per un totale di 10 km. Accanto alla gara agonistica, sarà possibile partecipare a una camminata non competitiva di 5 km o a una Family Run di 1 km, pensata per chi desidera vivere la giornata in modo più conviviale e inclusivo.

Ma la “Corri a Marina di Modica” non è solo una gara, è anche un momento per promuovere la salute e la prevenzione. Accanto alla zona di partenza e arrivo, infatti, sarà allestito un gazebo dove sarà possibile effettuare visite ecografiche gratuite per la prevenzione del tumore al seno. Per questa occasione sarà presente la dottoressa Ludovica Incardona, che metterà a disposizione la sua professionalità per sensibilizzare le donne sull’importanza della diagnosi precoce.

Il programma della giornata prevede il ritrovo dei partecipanti in mattinata sul lungomare, la partenza delle manifestazioni non competitive, la gara agonistica e, a chiudere, le premiazioni.

“Siamo orgogliosi di presentare una nuova edizione di Corri a Marina di Modica, una manifestazione che non è solo sport, ma anche comunità, salute e condivisione- dice il presidente dell’ASD Running, Emanuele Assenza. Quest’anno abbiamo voluto allargare il nostro orizzonte coinvolgendo realtà associative del territorio come Avis e Althea, che da sempre operano per il benessere delle persone. Quale migliore occasione di una corsa per promuovere insieme i valori che ci uniscono: la salute, la prevenzione e uno stile di vita attivo e consapevole? Marina di Modica si conferma sempre più come una vera e propria cittadella dello sport: anche ad ottobre offrirà un contesto ideale, con condizioni perfette per correre, mettersi alla prova e – perché no – divertirsi in compagnia. Un sentito ringraziamento – conclude – va all’amministrazione comunale per il supporto costante e al nostro instancabile team, che lavora ogni giorno con passione per rendere possibile tutto questo. Vi aspettiamo sulla linea di partenza!”







