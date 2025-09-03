Modica – KASA A.P.S.- E.T.S. inaugura ufficialmente la sua seconda sede









Dopo mesi di impegno e lavoro costante sul territorio, l’Associazione KASA A.P.S.- E.T.S. inaugura ufficialmente la sua seconda sede a Modica, affiancandola a quella già attiva a Ispica. Un traguardo importante per una realtà che si occupa con competenza e dedizione di interventi riabilitativi e psicoeducativi, con un’attenzione particolare rivolta alle persone con disabilità.

KASA A.P.S.- E.T.S. si occupa principalmente di:

– Interventi educativi e riabilitativi, individuali e di gruppo, basati sui Principi della Scienza dell’Analisi Comportamentale Applicata (ABA), scienza validata anche per il trattamento del Disturbo dello Spettro Autistico;

– Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) in particolare con l’ausilio di cavalli, asini, cani, gatti, conigli. Le cinque specie di animali domestici ritenute adeguate dalle Linee Guida Nazionali per l’erogazione di tali interventi.

Gli IAA sono percorsi strutturati che utilizzano la relazione uomo-animale al fine di migliorare o mantenere lo stato di salute e benessere fisico, psichico e sociale della persona, nel rispetto del benessere dell’animale.

Con la nuova sede di Modica KASA A.P.S.-E.T.S. conferma la volontà di crescere sul territorio, portando avanti una visione chiara: la disabilità non come limite, ma come impegno civile e umano. Una missione che guarda al futuro con determinazione e cuore.

Le due sedi rappresentano oggi un punto di riferimento per le famiglie del territorio che trovano in KASA A.P.S.-E.T.S. non solo supporto terapeutico, ma anche un luogo di ascolto, formazione e costruzione di percorsi personalizzati centrati sulla persona.

L’inaugurazione si terrà il 12 Settembre 2025 a Modica in via Resistenza Partigiana 25 ore 17:30







