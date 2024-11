Modica – Fratelli d’Italia: crisi finanziaria e politica, quale futuro?

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia esprime preoccupazione per la grave situazione finanziaria e politica del comune di Modica.

“Con lo spauracchio del probabile e imminente dissesto finanziario del comune di Modica – afferma Marco Naní, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia – siamo di fronte a uno dei momenti più bui della storia politica della città. Nonostante il diffuso clima di legittima preoccupazione, per le conseguenze del dissesto sul tessuto sociale ed economico di Modica, la politica di Palazzo San Domenico, ingessata dai rapporti di forza tra le diverse espressioni della maggioranza, sembra non preoccuparsene.

La grave situazione finanziaria – prosegue la nota di Fratelli d’Italia – è aggravata dalla pesante e palese crisi politica che, dall’inizio della legislatura, caratterizza questa coalizione. Un sindaco e una città ostaggio dei giochi di palazzo e delle trame di potere con alcuni consiglieri comunali di maggioranza strategicamente assenti nelle sedute del consiglio comunale, assessori continuamente colpiti dal “fuoco amico”, franchi tiratori e altri consiglieri che scalpitano per ottenere una comoda poltrona in giunta. La chiara e triste dimostrazione di una coalizione imbarazzante, frammentata, senza idee e lontana dai reali bisogni della collettività.

Il serio rischio di penalizzare le diverse componenti economiche e sociali del nostro territorio – conclude Naní – non può rendere insensibile chi, per il ruolo istituzionale che svolge, ha attuale responsabilità amministrativa e politica. Quanto devono ancora attendere aziende, cooperative, famiglie, lavoratori, anziani, studenti e disabili per conoscere la reale situazione finanziaria del comune e quale sarà il futuro dei servizi pubblici essenziali?”