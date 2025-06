Modica – Flash mob per lanciare la campagna di Libera, “fame di verità e giustizia”

Arriva in Sicilia, la tappa di “Fame di verità e giustizia” un viaggio a 30 anni dalla nascita di Libera e della sua rete associativa, che attraversa il Paese, da Nord a Sud e in Europa con iniziative, flash mob, laboratori, assemblee, speaker corner e azioni di denuncia per animare il dibattito pubblico con l’obiettivo di riscrivere la piattaforma in tema di lotta alle mafie e corruzione, con una funzione di advocacy rispetto alle istituzioni competenti.

Le iniziative, la piattaforma politica e i dati sui reati spia e corruzione saranno presentati Sabato 14 giugno, ore 18.30 a Modica Corso Umberto (civico 114) con un flash mob con al centro il segno del fiore, simbolo di rinascita e di rifioritura, per sottolineare l’esigenza di una giustizia rigenerativa e non solo repressiva e punitiva, specie rispetto a quei giovani che a partire dal loro sbaglio, attraverso un percorso educativo, possono riscattarsi e riprendere in mano la propria vita.