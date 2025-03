Modica – “Expo della Contea 2025”, aperto il cantiere organizzativo | Il Centro Storico per fronteggiare la desertificazione in atto

La ventiseiesima edizione di “Expo della Contea” ha aperto il suo cantiere organizzativo.

Si terrà dal 1 al 4 maggio pp.vv. nel cuore del centro storico della città. Quarantadue stands, un’area di circa duemila metri quadri individuati tra l’ingresso di Viale Medaglie D’Oro e la intersezione tra il Viale e la Via Vittorio Veneto.

La manifestazione è stata presentata a Palazzo San Domenico alla presenza del Sindaco, Maria Monisteri e degli assessori, Agatino Antoci e Samuele Cannizzaro. Presenti il presidente dell’Associazione Pro Modica 77, Luigi Galazzo e il responsabile della comunicazione dell’evento, il giornalista Marco Sammito.

L’amministrazione comunale ha condiviso il progetto che si pone come centrale il rilancio del centro storico, come attività commerciali e produttive, come generatore di servizi utili a fronteggiare quel processo, lento ma inesorabile, di desertificazione che si vuole risolvere con soluzioni di medio e lungo periodo.

“Expo della Contea 2025” prevede oltre gli spazi espositivi anche diversi momenti di riflessione a tema con una sezione di convegnistica che si terrà, con protagonisti di assoluto valore nelle attività di competenza, nella sala Auditorium di Palazzo dei Mercedari.

L’evento potrà contare sul patrocinio di Istituzioni regionali e provinciali, associazioni di categoria nonché su sponsor che hanno condiviso il progetto.