Modica esclusa da “Capitale della Cultura 2022”, il commento del Sindaco e dell’assessore Monisteri

“Abbiamo accolto con serenità la decisione della giuria per la selezione della città “Capitale della Cultura” 2022 di non includerci nel lotto dei dieci progetti finalisti. Non c’è nessuna delusione o rammarico perché Modica ha vissuto un’esperienza esaltante e molto propositiva”. Questo è il commento che il sindaco Ignazio Abbate e l’assessore ai Beni Culturali, Maria Monisteri hanno reso dopo la notizia della esclusione di Modica dai progetti finalisti. Per la Sicilia solo la città di Trapani è nel lotto delle dieci scelte per la fase finale.

“Il grande lavoro svolto per il progetto presentato, commentano ancora il sindaco e l’assessore Monisteri, in questi tormentati mesi è un grande patrimonio di saperi e di i

Continua a leggere NoveTv la nostra Lettura diventa Premium Sostienici o Accedi per sbloccare il contenuto!

SOSTIENICI

Hai perso la password?