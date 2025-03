Modica – Energia da fonti rinnovabili per aree portuali e sostenibili, convegno al Teatro Garibaldi

“Transizione energetica. Energia da fonti rinnovabili per aree portuali e sostenibili”: è questo il tema del convegno che si svolgerà a Modica, al Teatro Garibaldi (corso Umberto I, 207), mercoledì 26 marzo alle ore 15. L’evento è organizzato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali con la partnership di PerCerto, la comunità energetica rinnovabile nazionale promossa dal CNPI. L’incontro verterà sulle sfide e le opportunità legate alla transizione energetica, anche attraverso la riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio e delle aree portuali commerciali e turistiche. L’obiettivo è di promuovere un dialogo tra istituzioni ed esperti del settore sulle soluzioni pratiche e le strategie da adottare per ottimizzare l’uso dell’energia e ridurre l’impatto ambientale, promuovendo una visione integrata di sviluppo urbano e portuale per un futuro più verde e sostenibile.

LA COMUNITÀ ENERGETICA

Promossa dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, PerCerto ha debuttato di recente a “Caseitaly Expo ” di Bergamo. In quell’occasione, il presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, Giovanni Esposito, ha ricordato l’importanza della ricaduta sociale delle Comunità Energetiche Rinnovabili in relazione all’abbattimento dei costi energetici. Costituitasi nell’ottobre 2024 come cooperativa per azioni, PerCerto mira a superare i limiti delle piccole comunità energetiche locali, coinvolgendo cittadini, professionisti, aziende ed enti pubblici, al fine di ottimizzare i consumi e ridurre i costi energetici attraverso una gestione efficiente, supportata dall’intelligenza artificiale e da piattaforme digitali avanzate. PerCerto collabora con istituzioni di rilievo, tra cui IFEC, ENEA, il Politecnico di Torino e Legacoop.

L’EVENTO

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Modica, Maria Monisteri, del commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valenti, del presidente della Commissione “IV Ambiente, territorio e mobilità” dell’Assemblea Regionale Siciliana, Giuseppe Carta, del presidente della Commissione “I Affari Istituzionali” dell’Assemblea Regionale Siciliana, Ignazio Abbate, della parlamentare europea Caterina Chinnici, del presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e di PerCerto, Giovanni Esposito, interverranno: Francesco Di Sarcina, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Sicilia orientale Augusta-Catania; Dario Soria, direttore generale di Assocostieri; Fabio Armanasco, Comitato di indirizzo di Italian Forum of Energy Communities (IFEC); Pier Francesco Scandurra, Energy Manager del Comune di Modica; Sergio Olivero, Energy Center del Politecnico di Torino; Amos Giardino, responsabile tecnico di PerCerto. Chiuderà i lavori Corrado Monaca, vicepresidente di PerCerto. Modererà il giornalista Giuseppe Ragona. Il convegno è patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dal Comune di Modica, dagli Ordini professionali provinciali dei Dottori Agronomi e Forestali, degli Architetti, degli Ingegneri, dall’Ordine regionale dei Geologi Sicilia, dall’Associazione Geologi liberi professionisti della provincia di Ragusa, dal Collegio provinciale dei Geometri, nonché dagli Ordini dei Periti Industriali delle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo e Ragusa. La partecipazione darà diritto al riconoscimento di crediti formativi professionali per gli iscritti all’Albo dei Periti Industriali e all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.