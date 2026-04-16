Modica – Donata al Museo Belmonte Riso di Palermo un’opera del pittore modicano Franco Fratantonio

  • 16 Aprile 2026 - 8:35
  • 0




Un’opera del maestro Franco Fratantonio, dal titolo Immersione 007, è stata donata e acquisita dalla galleria d’arte del prestigioso palazzo Belmonte Riso, sede del Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia.

È stato l’artista modicano a donare la sua opera che insieme alle altre è stata oggetto di un’apprezzata mostra ospitata nella Chiesa dell’Incoronata a Palermo dal

Continua a leggere NoveTv

la nostra Lettura diventa Premium

Sostienici o Accedi per sbloccare il contenuto!


SOSTIENICI


Hai perso la password?