Modica – Coronavirus. Importante videomessaggio del Sindaco

Videomessaggio del Sindaco di Modica sulle ultime misure impartite anche dal Governo Regionale.

Abbate si rivolge a chi sta arrivando in queste ore in Sicilia, che ha l’obbligo di darne comunicazione telefonica o via email, “Chi non lo fa commette un reato penale”, dichiara il Sindaco.

Con il nuovo Decreto vengono chiuse tutte le palestre, piscine, luoghi benessere, chiusi i luoghi di culto, sospesi i funerali.

