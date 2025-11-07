Modica – Automobilista in panne, intervengono i Vigili del Fuoco: furgone travolto da acqua e fango









I Vigili del Fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio per prestare soccorso ad un automobilista che, mentre attraversava con il suo furgoncino una stradina che interseca il torrente Modica-Scicli, è rimasto in panne.

Il torrente si è infatti ingrossato improvvisamente a causa delle piogge torrenziali. L’uomo non sarebbe riuscito a raggiungere Via Fiumelato e così il mezzo è rimasto fermo nel torrente, sommerso da acqua e fango.

Ieri pomeriggio la protezione civile aveva diramato un bollettino di allerta “gialla”, un avviso delle cattive condizioni meteo che oggi avrebbero colpito tutta la Sicilia.







