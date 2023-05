Modica – Agroalimentare: i nuovi succhi di frutta 100% naturali “Vivìo” | Prodotti da Bibite Polara in occasione dei suoi primi 70 anni

Novità a casa Polara, è in arrivo “Vivìo”, la nuova linea di succhi 100% naturali presentata in anteprima appena qualche giorno fa a TuttoFood Milano. Polara, storica azienda di bibite nata nel 1953 a Modica, celebra i suoi primi 70 anni puntando ancora una vuota sul benessere e lo fa con gusto, pronta a stupire il pubblico con “Vivìo”, la sua nuova con solo frutta, senza zuccheri aggiunti né coloranti.

“Vivìo” è l’espressione più autentica della passione e della dedizione di Polara per la produzione di bevande di alta qualità, realizzate con ingredienti selezionati, buoni, sani e naturali. La nuova linea di succhi Polara è ideale per piccoli e grandi, per tutti coloro che amano il gusto fresco e autentico della frutta. Un’immersione nel semplice e autentico, nel cuore della fresca, dolce e succosa frutta. Sono infatti realizzati solo con succhi e purea di frutta fresca, accuratamente selezionata, senza l’aggiunta di zuccheri e coloranti, per garantire il massimo della qualità e della naturalità. La scelta degli ingredienti è curata nei minimi dettagli, con frutta selezionata con attenzione dai migliori produttori, per garantire una bevanda fresca, genuina e che fa bene. Polara dimostra una particolare attenzione alle esigenze sempre più orientate verso un’ottica di benessere e genuinità, dove natura e salute diventano elementi prioritari e esprimono capacità di interpretare le esigenze del consumatore più attento. La nuova linea di succhi Polara Vivìo è disponibile in diverse varianti, per tutti i palati e per tutte le necessità, e ciascuna rappresenta un’esplosione di vita e di gusto. Rinfrescanti, drenanti, detox, energizzanti e digestivi, molto dissetanti, da gustare in ogni momento della giornata per vivere un’esperienza nuova, per assaporare un sorso di fresca e genuina frutta da bere quando si desidera. Tra le varietà proposte, c’è il mix arancia, carota e limone, addolcito solo con succo di mela; ed ancora mix frutti rossi, dalle innumerevoli proprietà salutistiche (tonico, antiossidante, benefico per il cuore); ananas, ottimo drenante, digestivo e antinfiammatorio; pera, con il 50% di purea, fonte di vitamina C, fibre e potassio; pesca, con il 50 % di purea, delicato, leggero e gustoso.

Ogni variante ha un sapore unico e intenso, che esprime appieno la freschezza, la bontà ed il benessere della frutta. Inoltre, i succhi Polara sono disponibili in pratiche bottiglie da 250 ml, comode da portare con sé ovunque si vada. Sono perfetti per una pausa rinfrescante durante la giornata, per un momento di relax in casa o per accompagnare un pasto leggero.

“Da 70 anni abbiamo sempre investito per offrire ai nostri consumatori dei soft-drink di assoluta qualità, puntando su materie di eccellenza e con origine IGP e DOC – afferma Carmelo Polara, a capo dell’azienda 100% siciliana – Ma, adesso vogliamo fare di più, il mercato richiede bevande che possano offrire ciò che noi abbiamo definito vegetalità, ovvero tutto ciò che di buono e di meglio il mondo vegetale può donare in termini di benessere a 360°, sostenibilità e gusto. Investire per rispondere alle esigenze dei nostri clienti è l’unico modo perché si possa puntare al futuro. Non dimentichiamoci che i prodotti che ci dona la terra sono un patrimonio da tutelare e da salvaguardare. I primi a crederci dobbiamo essere noi che facciamo industria, nel rispetto dei sacrifici delle donne e degli uomini che la lavorano”. La nuova linea di succhi Polara rappresenta un’evoluzione dell’azienda, che si distingue da sempre per la produzione di bevande di alta gamma e dal sapore autentico, ispirate alla Sicilia e dimostra ancora una volta la sua capacità di innovazione e di proporsi sul mercato volgendo l’attenzione alla salute del consumatore.