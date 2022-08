Miss Italia, l’influencer Giulia Vitaliti eletta Miss Sicilia 2022 | Alle prefinali anche le ragusane Anita Lucenti e Lucrezia Di Matteo

Ha 23 anni, è di Catania, per la precisione di San Giovanni La Punta, Miss Sicilia 2022: Giulia Vitaliti.

Si avvicina sempre di più il sogno per Giulia di partecipare al concorso più famoso di bellezza in Italia: Miss Italia.

Alle prefinali anche due ragusane: Anita Lucenti (Modica) con la fascia di Miss Cinema Sicilia e Lucrezia Di Matteo (Ragusa) eletta Miss Ragusa Barocco.

Le altre ragazze che hanno ancora la possibilità di entrare alle finali del concorso sono: la Palermitana Chiara Benigno, 18 anni (Miss Miluna Sicilia), Annamaria La Rosa di Capo d’Orlando (Miss Sorriso), Anastasia Pellegrino di Santa Margherita Belice (Miss Kissimo Biancaluna), Meny Sorbello di Zafferana Etnea (Miss Eleganza), Alice Carbonaro di Messina (Miss Isola del Sole), Gloria Taormina di Catania (Miss Rocchetta Bellezza Sicilia) e Laura Torre di Falcone (Miss Sport Givova Sicilia).

A metà settembre si terranno le prefinali nazionali.

Giulia Vitaliti sta per compiere 23 anni, è una giocatrice di pallavolo a livello agonistico con la Alus di Mascalucia, formazione neopromossa in Serie B2. La nuova Miss Sicilia è una creator di video e influencer che su TikTok vanta 1,6 milioni di follower. Sogna di fare l’attrice, ed è proprio per questo che sta studiando per provare ad entrare all’accademia di recitazione di Milano.

Ad incoronare Miss Sicilia è stata ieri sera la sindaca di Avola, Rossana Cannata. Il palco di piazza Umberto I ha ospitato infatti la finale regionale per l’assegnazione del titolo, nella giuria anche Zeudi Di Palma, Miss Italia in carica.

Sotto le due bellezze iblee in gara: Anita Lucenti (a sinistra) e Lucrezia di Matteo (foto a destra)