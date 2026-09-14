Minorenni scomparsi dal Ragusano, ritrovati a Milano









Sono stati ritrovati i tre minorenni che erano scomparsi, nei giorni scorsi, da Scoglitti e Marina di Acate.

I tre ragazzini sono stati ritrovati a Milano. Stanno bene.

Youssef, Ayoub e Yakoub, stando a quanto si apprende, si sarebbero presentati al comando della Polizia locale di Milano, raccontando che si erano allontanati dalle loro rispettive abitazioni, dalla Sicilia.

La scomparsa dei tre minorenni era stata denunciata lo scorso 10 settembre.

Le Forze dell’ordine cercheranno di fare chiarezza e capire ora i motivi di questa fuga fuori dall’Isola, se è stato un gesto volontario, se è stata una bravata, o se dietro a quanto fatto c’è qualche altro motivo. Soprattutto bisognerà capire come tre minorenni possono aver fatto tutti questi chilometri da soli.







