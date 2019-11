Il Ministro Di Maio a Ispica: “Sono qui per chiedere scusa”. A Rosolini incontra la vedova Cappello, a Ragusa lo attendono anche i Vigili del Fuoco

“Noi per ora abbiamo stanziato i primi 10 milioni, dobbiamo continuare, la protezione Civile farà altri sopralluoghi e poi voglio dirti, scusa, sono qui per dire che il ritardo è stato inaccettabile quindi dobbiamo a te e a tutta la comunità delle scuse. Queste le parole del Ministro Luigi Di Maio, rivolgendosi al sindaco di Ispica Muraglie. Di Maio ha aggiunto: ” Va bene aiutare Venezia ma con la stessa velocità bisognava aiutare la Sicilia”.

“Momento importante per la nostra comunità – afferma il sindaco di Ispica -. Il Ministro ha effettuato diversi sopralluoghi ed assunto impegni significativi per i danni causati dal maltempo del 25 ottobre scorso. La città ha sentito la vicinanza del Governo Nazionale e preso atto delle prime risorse finanziarie deliberate dal Consiglio dei Ministri. Alle parole sono già seguite i primi fatti e questo è un dato di cui è onesto intellettualmente dare atto.

Ci siamo confrontati a viso aperto – ha dichiarato ancora Muraglie -, ritengo importantissimo che un Ministro della Repubblica sia vicino ai sindaci ed ai cittadini e segua così da vicino l’evolversi dei fatti.”

Di Maio ieri pomeriggio ha visitato Ispica, città colpita dall’alluvione che ha creato una voragine e causato danni a molte attività e distrutto strade. Il Sindaco e il Ministro hanno parlato a lungo proprio in Via Socrate a ridosso di Cava Mortella franata la sera del 25 Ottobre scorso.

Quella sera ha perso la vita Giuseppe Cappello, 52 anni, agente della Polizia Penitenziaria. Il Ministro si è recato a Rosolini dove ha incontrato la moglie di Cappello (foto a sinistra).

La visita in Sicilia del Ministro è proseguita verso Ragusa. Qui ad attenderlo in Piazza Libertà una delegazione di Vigili del Fuoco. Il CO.NA.PO. ha ringraziato il Ministro per l’impegno assunto dall’on. Sibilia, che ha portato avanti l’emendamento che a breve dovrebbe arrivare in aula, condiviso anche dalle Forze politiche di opposizione, prevede per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l’equiparazione agli altri corpi dello Stato.

Poi Di Maio ha incontro cittadini e attivisti del M5S.