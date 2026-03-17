Meteo Sicilia, anche oggi scuole chiuse in alcuni Comuni









Dopo il nuovo bollettino Meteo diramato ieri pomeriggio dalla Protezione Civile Siciliana, che prevede anche per la giornata di oggi, martedì 17 marzo allerta arancione nelle province di Catania e Messina, i Sindaci hanno emanato ordinanze per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Chiusi anche parchi e cimiteri.

Ecco l’elenco aggiornato dei Comuni che hanno deciso di chiudere le scuole oggi:

Provincia di Catania: Catania, Acireale, Giarre, Riposto, Mascali, Aci Catena, San Gregorio, Tremestieri, San Giovanni la Punta, Mascalucia, Aci Sant’Antonio, Aci Castello, Pedara

Provincia di Siracusa: Francofonte

Nel Messinese: Santa Teresa di Riva, Savoca, Letojanni, Taormina, Itala, Furci Siculo, Scaletta Zanclea, Castelmola, Giardini Naxos, Gaggi.

Scuola aperte in tutti i Comuni della provincia di Ragusa.







