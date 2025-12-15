Meteo in Sicilia, Protezione Civile diffonde avviso di “allerta gialla”
- 15 Dicembre 2025 - 21:45
Allerta gialla prevista per la giornata di domani 16 dicembre 2025 emanata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
Previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui versanti meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.
Previsti venti forti sud-orientali, con rinforzi di burrasca o burrasca forte sui rilievi, e locali raffiche di burrasca sul settore tirrenico occidentale e sulla zona dello Stretto di Messina.