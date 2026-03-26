Meteo, in Sicilia pioggia e venti di burrasca | Neve anche a bassa quota, temperature in picchiata









Sarà un fine settimana con temperature decisamente invernali quello che sta per arrivare, in Sicilia.

I meteorologi prevedono un’ondata di maltempo che già da questo giovedì sta interessando tutta l’Isola.

Allerta meteo “gialla” in alcune zone della Sicilia, domani, venerdì 27 marzo. Peggiora la situazione dalla tarda serata di oggi. Si prevedono piogge e forti venti, con una discesa di aria fredda di origine artica, ai quali si aggiungeranno neve in quota e mareggiate sulle coste del Tirreno e dello Jonio. La protezione civile ha diramato un bollettino con allerta “gialla” per i settori tirrenici – dal Trapanese fino allo Stretto – e nord orientali.

Il maltempo è portato da un’area depressionaria presente sull’Adriatico, in lenta progressione verso l’Italia meridionale, che continuerà a richiamare correnti fredde da Nord. Il risultato in Sicilia saranno piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici e orientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Si sentirà particolarmente freddo, sia perché le temperature sia minime che massime sono annunciate in sensibile calo, localmente marcato, sia perché ci soffierà vento da Nord: la protezione civile parla di venti forti e di burrasca. Previste anche nevicate fino a bassa quota, sui 700 metri nelle aree orientali dell’isola. L’Etna e i Nebrodi saranno quindi investiti da nuove intense precipitazioni nevose.

Molto agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, da molto mossi ad agitati i restanti bacini; tutti con moto ondoso in lenta attenuazione.







