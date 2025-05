Marina di Ragusa-Malta, a scopo benefico il primo viaggio del catamarano Ragusa Xpress

Al via da domani sabato 17 maggio, con un viaggio a scopo benefico, il nuovo collegamento marittimo tramite il catamarano “Ragusa Xpress” tra il Porto Turistico di Marina di Ragusa e l’isola di Malta, una novità assoluta per la località turistica iblea e per l’intero territorio, che si arricchisce così di un’opportunità strategica di connessione internazionale, turistica e commerciale.

Dopo un lungo percorso tecnico e burocratico, sono giunte tutte le autorizzazioni necessarie: il catamarano, veloce ed efficiente, solcherà il Mediterraneo più volte a settimana, garantendo un servizio stabile e confortevole che rivoluzionerà la mobilità marittima tra la Sicilia sudorientale e l’arcipelago maltese.

Orari e ticket sul sito direttamente sul sito web www.ragusaxpress.com dove è possibile progettare il proprio viaggio per e da Malta.

Il viaggio inaugurale da Malta, previsto per questo sabato 17 maggio, sarà carico di significato: a bordo non ci saranno turisti, ma bambini degli orfanotrofi maltesi e famiglie in difficoltà. Un dono simbolico e concreto che la società di gestione del servizio ha voluto offrire a chi ha più bisogno, confermando la propria sensibilità e vocazione a sostenere progetti ad alto impatto sociale. Un gesto che si inserisce perfettamente nello stile della proprietà, da sempre attenta al valore delle azioni benefiche. Il primo viaggio aperto a tutti sarà dunque previsto da domenica 18 maggio. Per Marina di Ragusa si apre una nuova stagione.









Il collegamento con Malta rappresenta un’opportunità senza precedenti per lo sviluppo turistico dell’area: viaggiatori e crocieristi potranno scegliere Marina come punto di partenza o arrivo, incrementando la visibilità internazionale della frazione balneare di Ragusa e contribuendo ad allungare la stagione turistica. Anche per il Porto Turistico di Marina di Ragusa si tratta di un momento di svolta.

“Siamo orgogliosi di ospitare questo servizio – commentano dalla direzione del porto – che arricchisce la nostra offerta e rafforza la vocazione del porto come hub del Mediterraneo. Non si tratta solo di trasporto: è un’occasione per promuovere scambi culturali, sostenere l’economia locale e valorizzare la nostra comunità con uno sguardo proiettato verso l’esterno”. Il nuovo collegamento è destinato a diventare un punto di riferimento stabile per residenti, turisti e operatori economici, rilanciando Marina di Ragusa come vera porta sul Mediterraneo.