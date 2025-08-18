Marco Masini in concerto a Noto (SR), il pubblico urla: Vaffan…. | Video









Marco Masini è tornato a cantare in Sicilia, ieri sera a Noto (SR) un concerto emozionante e atteso. L’artista fiorentino ha deliziato il pubblico con una performance ricca di energia e talento, interpretando i nuovi successi, ma anche i suoi classici più amati, alcuni raccolti in un medley, dando al pubblico l’opportunità di rivivere le emozioni delle sue canzoni più iconiche.

Durante la serata, Masini ha coinvolto più volte i presenti, ha dialogato con loro raccontando i suoi 35 anni di carriera.

La voce potente e l’ interpretazione intensa hanno conquistato tutti gli spettatori presenti, rendendo il concerto un grande successo e un ritorno memorabile nell’Isola.

Il tour “Ci vorrebbe ancora il mare” è partito lo scorso 5 luglio da Piacenza, culminerà con tre date nei grandi palasport: il 18 ottobre a Roma, il 24 ottobre a Milano e il 25 ottobre a Firenze, al Nelson Mandela Forum.

In questo tour, Masini ripercorre i brani che hanno segnato la sua carriera, da “Disperato” (con cui vinse Sanremo Giovani nel 1990) a “Ci vorrebbe il mare”, passando per hit indimenticabili come “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “Perché lo fai” e “L’uomo volante” (brano vincitore di Sanremo 2004). Come dicevamo prima, oltre ai brani che sono diventati classici della musica italiana, il cantautore e cantastorie porta per la prima volta sul palcoscenico anche alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico “10 Amori”, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini.

Qui di seguito vi proponiamo il video di uno dei suoi brani più attesi dai fans, e non solo, lo storico “Vaffan….!”







