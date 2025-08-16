Maltempo, tromba d’aria a Modica. A Cava d’Aliga si capovolge barca a vela | Video
- 16 Agosto 2025 - 14:42
- 0
Ondata di maltempo in Sicilia a Ferragosto.
Oggi, 16 agosto, alle ore 13 una tromba d’aria ha colpito in particolar modo il territorio di Modica.
Forte vento, pioggia e grandine, hanno fatto svuotare le spiagge del litorale ragusano.
Al momento non si ha contezza dei danni, ma sui social si segnalano: alberi crollati e danni ai tetti di edifici.
A Cava D’aliga una barca a vela si è capovolta, immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso.