Maltempo in Sicilia, milioni di euro di danni | Lieve miglioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore, ma rimane lo stato di allerta

Tetti di capannoni volati, muri caduti, cancellate divelte, oliveti e vigneti sommersi dall’acqua, supermercati allagati: nella zona trapanese tra Castelvetrano e Selinunte, i danni provocati dal maltempo ammontano a milioni di euro.

Un supermercato allagato, diverse strutture prefabbricate sono scoperchiate. L’azienda Geolive, grossa struttura che si occupa di olive da pasto, con uno stabilimento esteso per circa 100 mila mq, è stata sommersa dall’acqua: i grossi bidoni dove le olive vengono messe con acqua e soda galleggiano nell’enorme spiazzo dell’azienda e hanno anche invaso la corsia della strada che porta a Marinella di Selinunte.









Il fiume Modione è straripato allagando oliveti e colture. Una barca da pesca a Marinella di Selinunte è affondata. L’illuminazione pubblica a Castelvetrano è saltata.

Danni per milioni di euro quelli lasciati dall’ondata di maltempo che si è abbattuta oggi in Sicilia.

Nelle prossime ore le condizioni meteo sono in miglioramento, rimane comunque lo stato di allerta, in alcune province gialla, in altre l’allerta è arancione: previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia nordorientale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone centro-orientali, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su settori centrali.

In provincia di Ragusa oggi colpiti in particolar modo i Comuni di Ragusa, Vittoria, Acate, Comiso e Santa Croce Camerina. Disagi notevoli alla circolazione stradale. Campi e serre allagate.

I danni più ingenti come dicevamo prima, nel trapanese e come vi abbiamo raccontato nel precedente articolo di oggi, nei Comuni in provincia di Agrigento (qui l’articolo).

Allagamenti, frane e smottamenti sono avvenuti nella notte tra il 10 e l’11 novembre nella Sicilia occidentale. Sciacca e Menfi, nella provincia di Agrigento, sono le località dove si sono registrati i maggiori danni.

Anche le zone agricole e rurali dei Monti Sicani risultano difficilmente accessibili, a causa delle strade rese spesso impraticabili da colate di fango e detriti.

Decine sono i volontari e i tecnici della Protezione Civile Regionale che oggi si sono messi a lavoro per mitigare i pericoli e accelerare il ritorno alla normalità.









Nel trapanese, città come Campobello di Mazara, Alcamo, Calatafimi-Segesta hanno registrato molti danni a causa di allagamenti anche in aree urbane e diverse squadre di volontariato sono operative per rimuovere detriti fango e acqua.

La situazione più problematica è comunque nell’agrigentino.

A Sciacca in totale sono 37 le famiglie che sono state evacuate a causa di danni provocati dalle forti piogge di queste ore. Nonostante la predisposizione di alloggi in BB della zona, i nuclei familiari hanno trovato tutti autonoma sistemazione da parenti, amici o seconde case.

I maggiori danni sono stati creati dall‘esondazione dei torrenti Canzalamare e Foce di Mezzo affluenti del Mandrarossa. Isolate diverse contrade per la presenza di circa 50 cm di detriti nelle strade di collegamento, danni ad un piccolo ponte che collega c.da Raganella.

Sui luoghi al momento sono operative l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera Ausiliaria, la SST di Canicatti, e la OEPPc di Camastra. I volontari sono impegnati in azioni di assistenza della popolazione, nello svuotamento dei locali allagati tramite pompe idrovore e addetti alla sorveglianza delle palazzine sgombrate.

A rischio l’approvvigionamento idrico di Sciacca in quanto acqua e fango hanno danneggiato i locali dove sono alloggiate le pompe dei pozzi idrici. Al momento si stanno valutando soluzioni per evitare che la cittadinanza possa restare senza acqua.