Maltempo, in Sicilia allerta rossa ed arancione

Prosegue la marcata fase di maltempo che sta interessando in particolare Sicilia e Calabria.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede il persistere di precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale in Sicilia, è stata dunque valutata per oggi e domani allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico su parte della Calabria e della Sicilia.

In serata la zona di allerta rossa comprende anche la provincia di Ragusa.